Geniální tip na rychlý oběd – šťavnaté kuře zapékané s ananasem. Jen 15 minut práce a pochutná si celá rodina

Spojení drůbežího masa a tropického ovoce má kořeny ve vyhlášené havajské kulinářské tradici, která se v průběhu 20. století stala celosvětovým fenoménem. Havajská fúze propojila americkou zálibu v zapékaných pokrmech s polynéskými i asijskými vlivy, kde se přirozená sladkost ananasu běžně kombinuje s masitými chutěmi. Kyselina obsažená v citrusové šťávě navíc funguje jako přírodní zkřehčovač – bílkoviny v mase jemně naruší, díky čemuž zůstanou i libová kuřecí prsa neuvěřitelně šťavnatá a plná chuti.
Tato zapékaná verze představuje dokonalý způsob, jak proměnit obyčejná kuřecí prsa v reprezentativní oběd nebo rychlou rodinnou večeři. Sladký ananas v kombinaci s chrumkavou paprikou, svěžím špenátem a rozpuštěnou zlatavou sýrovou krustou vytvoří chuťový profil, který osloví milovníky jemných i lehce exotičtějších pokrmů. Pečení z jednoho pekáčku navíc zajistí, že se všechny šťávy a vůně propojí do jednoho harmonického celku bez zbytečného špinění hromady nádobí.
Recept nabízí neuvěřitelný prostor pro kreativní obměny. Místo klasického tvrdého sýra můžete vyzkoušet plátky mozzarelly pro nádherně táhlou strukturu nebo uzený sýr, který jídlu dodá příjemný kouřový podtón. Ananas lze skvěle doplnit tenkými plátky kvalitní šunky či dokřupava rozpečené slaniny. Pokud dáváte přednost pikantnějším chutím, stačí k ovocné vrstvě přihodit nasekanou jalapeño papričku. Jako příloha se přímo nabízí nadýchaná dušená rýže, ale stejně dobře poslouží pečené americké brambory nebo lehký míchaný salát.
Kuřecí prsa očistěte, osušte a nakrájejte na větší plátky. Silnější kousky můžete lehce naklepat, aby se při pečení propekly rovnoměrně. Maso osolte a opepřete z obou stran.
V misce smíchejte pomerančovou a limetkovou šťávu s olejem. Kuřecí maso vložte do marinády, dobře ho obalte a nádobu zakryjte. Dejte do chladničky na 60 minut, aby maso získalo jemnou citrusovou chuť a zůstalo při pečení šťavnatější.
Ananas nechte dobře okapat a nakrájejte ho na menší kousky. Papriku očistěte a nakrájejte na tenké proužky. Pokud používáte čerstvý špenát, krátce ho propláchněte a nechte dobře okapat.
Kuřecí maso vyjměte z marinády a rozložte do lehce vymazané zapékací misky. Na každý kousek masa položte trochu špenátu, ananasu a nakrájené papriky. Zeleninu nerozkládejte příliš pravidelně, aby pokrm působil přirozeně a domácím dojmem.
Vše posypte strouhaným sýrem a vložte do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte přibližně 30 minut, dokud není kuře propečené a sýr na povrchu krásně zlatavý. Pokud by sýr začal hnědnout příliš rychle, můžete misku na část pečení volně přikrýt alobalem.
Šťavnaté kuře s ananasem a sýrem nechte po vyjmutí z trouby několik minut odpočinout. Před podáváním ho posypte nasekanou petrželkou a podle chuti pokapejte trochou limetkové šťávy. Podávejte s rýží, vařenými bramborami nebo jednoduchým zeleninovým salátem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová