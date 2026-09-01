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Městská firma dala spolku výpověď z kobky na náplavce, podle soudu chybovala

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Městská firma Trade Centre Praha chybovala, když vypověděla spolku Dvojka sobě smlouvu o nájmu prostor na pražské náplavce. Nejvyšší soud odmítl dovolání hlavního města. Výpověď byla za daných okolností neoprávněná. TCP uvedla, že svůj postup nadále považuje za správný.
Městská firma dala spolku výpověď z kobky na náplavce, podle soudu chybovala

Městská firma dala spolku výpověď z kobky na náplavce, podle soudu chybovala

Zdroj: Eva Hradilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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