Městská firma dala spolku výpověď z kobky na náplavce, podle soudu chybovalaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Městská firma dala spolku výpověď z kobky na náplavce, podle soudu chybovala
Žižkovské Kostnické náměstí se stalo centrem pozornosti místních obyvatel i milovníků moderního umění....
V areálu Porodnice U Apolináře už roky žijí desítky koček. Dobrovolníci se tam o ně chodí starat, krmí je a...
Tramvajová trať, která v Praze přes areál bývalého nákladového nádraží propojí Žižkov s Jarovem, bude...
Pražští radní dnes projednávali názvy budoucích stanic na lince metra D. U některých se dohodli na jiných,...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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