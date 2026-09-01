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Její srdce se zastavilo na 3 minuty. Stačilo jedno odpoledne na sluníčku a jedna cigareta u stolu

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Po přežití mrtvice zažívá žena velmi zvláštní situace. Zároveň si uvědomila, co bylo důvodem jejích zdravotních problémů.
Ruka na nemocničním lůžku

Ruka na nemocničním lůžku

Zdroj: Piqsels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

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