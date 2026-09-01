Září na Netflixu: Fauda tne do živého, monstrum Lizzie Borden do rodičů a Gentlemani střílí do gangsterů

Chybět ale nebudou ani oblíbené kriminálky, lahůdka pro fanoušky One Piece, young adult seriál z netradičního prostředí vojenské akademie a filmové pokračování oblíbeného komediálního seriálu Chci mluvit se svým agentem! Tak se na to pojďme podívat podrobněji a přehledně:
Od třetího září bude Netflix patřit druhé řadě seriálu Gentlemani z dílny Guye Ritchieho. Uběhl přesně rok od chvíle, kdy se Eddie a Susie připojili k zámořské části Bobbyho zločineckého impéria a budují svou pozici v Itálii. Snaha zůstat nenápadní a zároveň stoupat po zločineckém žebříčku je ale čím dál těžší, zvláště když se Eddie dostává do sféry vlivu mimořádně bezohledného bosse Marca Morettiho a nepředvídatelného Cica Maldiniho. A když se pak začne spojenectví hroutit i pod vlivem Bobbyho neuvážených rozhodnutí, musí se Eddie a Susie rozhodnout, zda risknou vše, nebo se mu postaví.
Legendární dechberoucí thriller Šestý smysl si budete moci pustit od 5. září. Renomovaný dětský psycholog Malcolm Crowe se zotavuje z tragického útoku bývalého pacienta. Když potká osmiletého Colea, který žije v neustálém strachu, vidí v tom šanci na profesní i osobní spásu. Chlapec v sobě totiž nese děsivé tajemství – komunikuje s duchy zemřelých lidí hledajícími pomoc. Skeptický doktor se snaží chlapci porozumět, aniž by tušil, že to nejděsivější odhalení ho teprve čeká.
S pátou řadou se vrací i seriál Fauda. Nové díly budou k dispozici od 8. září a zaměří se na nedávnou izraelskou historii. Děj se odehrává dva roky po osudném útoku ze 7. října 2023, kdy Hamás zahájil hromadný raketový útok na Izrael. Dorona a ostatní pronásledují traumata z minulých událostí a zároveň se pouštějí do smrtonosného závodu s časem, aby zabránili dalšímu katastrofálnímu útoku na Izrael. Jejich boj v nikdy nekončící válce si na nich začíná vybírat svou daň.
10. září by si měli do kalendářů zapsat milovníci komediálního seriálu Chci mluvit se svým agentem!, protože na Netflixu bude mít premiéru jeho filmové pokračování. Pět let poté, co agentura ASK zavřela své brány, je Andréa konečně připravena režírovat svůj první film. Když ji ale opustí hlavní herec a nepohodne se s producentem, je nucena spojit síly s Noémie, nynější producentkou reality show, v naději, že ji snadno zmanipuluje. Jenže jak se potýká s kompletním přeobsazováním, katastrofami na place a právní bitvou o opatrovnictví své dcery, začne se jí všechno rozpadat pod rukama. A aby toho nebylo málo, začnou se k dění připojovat i další bývalí kolegové z ASK. Každý přijíždí se svým vlastním úkolem, egem a pořádnou dávkou staré zášti, aniž by tušili, co pro ně tohle setkání skutečně chystá.
Na stejný den, tedy 10. září, připadá i premiéra seriálu Dokonalá lež na motivy románu od Saskie Noort. Když se Karen s rodinou přestěhuje do Bergenu, vřele je mezi sebe přivítá kulinářský klub – svůdná parta přátel, která si naplno užívá extravagantní a hedonistický životní styl. Vše se ale změní ve chvíli, kdy jedna z luxusních vil lehne popelem a jejich přítel Evert při tom přijde o život. Jeho žena a děti vyváznou jen s odřenýma ušima. Karen brzy zjišťuje, že každý má co skrývat a nic není takové, jak se na první pohled zdá. Rozhodne se proto zjistit pravdu, jakou cenu za ni ale bude muset zaplatit?
Stanisław je odhodlaný vystoupat po společenském žebříčku a jeho posedlost láskou k Izabele se má stát jeho odrazovým můstkem. Jenže Izabela se naopak snaží ze sešněrovaných pravidel aristokracie konečně vymotat a najít si vlastní místo v překotně se měnící společnosti. Silné pouto mezi nimi visí na vlásku, neboť jejich sny jsou rozpolcené mezi hlubokou společenskou propastí, majetnictvím a touhou po svobodě i po moci. Adaptace stejnojmenného klasického díla polské literatury od Bolesława Pruse startuje na Netflixu od 16. září.
Od 17. září bude Netflix patřit již čtvrté řadě mrazivého seriálu Monstrum. Nejnovější příběh se věnuje případu Lizzie Borden, která v roce 1892 přesvědčila celý svět o tom, že nikdo nemá tušení, jak vypadá skutečný vrah, a potřebovala k tomu pouze obyčejnou sekeru.
Dvanáct šťastných držitelů Zlatého kupónu se svými doprovody překročí brány Wonkovy čokoládovny a vstoupí do světa nespoutané představivosti, sladkého pokušení a nečekaných překážek. Čeká tu na ně série her, které prověří jejich fyzickou, psychickou i morální odolnost. Budou muset taktizovat, přizpůsobovat se a čelit neznámu, protože jen tak dokážou, že mají dostatečnou houževnatost a pevný charakter na to, aby obstáli. Wonkovu životní výhru může získat jen ten nejlepší. Nejnovější soutěžní pořad na motivy slavné knihy Roalda Dahla startuje na Netflixu 23. září.
Neapolské vojenské lyceum Akademie Minerva působí jako z jiné doby. Studenti tu vstávají za úsvitu na vztyčování vlajky, mobilní telefony i civilní oblečení jsou zakázané a mezi vyučované předměty patří vojenská taktika či lekce šermu. Je to svět, kde jsou milostné vztahy zapovězené a za každou chybu se draze platí. Hlavními hrdiny příběhu jsou Salvo, chlapec z dětského domova, který na školu nastoupil, aby odhalil pravdu o zmizení svého nejlepšího přítele; Vincenzo, jenž chce jít ve stopách svého otce a vybudovat si vojenskou kariéru; a Camilla, rozmazlená dívka z Milána, kterou sem poslal otec na převýchovu. Studenti si tu sahají až na dno svých sil a objevují v sobě to, co by sami nečekali. Každý z nich přichází s vlastními ambicemi a sny, jenže škola a její učitelé jim je nepomáhají naplnit, pomáhají jim naopak pochopit, zda byly správné, a konečně dospět. Young Adult seriál bude na Netflixu k dispozici od 22. září.
25. září bude patřit zločinu a minisérii Poslední případ. Ta nás zavede do Španělska roku 1959, kdy kvůli jarní bouři uvízne třináct lidí na malém ostrůvku poblíž Mallorky. Ubytují se v malém hotelu a doufají, že se vše brzy přežene. Jenže poté je Elisa Mander, nenápadná turistka, nalezena mrtvá. To, co zpočátku vypadalo jako sebevražda, se brzy vyvrbí v zákeřný zločin. Basil, herec v důchodu, který si kdysi na stříbrném plátně zahrál samotného Sherlocka Holmese, se takřka mimoděk ocitá v roli toho, kdo má celý případ rozplést. Na místě, odkud není úniku a kam se nikdo nový nedostane, se všichni hosté i zaměstnanci stávají podezřelými ze zločinu, který je s každou další minutou zamotanější a složitější, než si kdo dokázal představit.
Snímek Unabomber, inspirovaný skutečnými událostmi, sleduje proměnu Teda Kaczynského z šestnáctiletého zázračného dítěte na Harvardu v neblaze proslulého Unabombera, který po celých Spojených státech rozesílal od roku 1978 podomácku vyrobené bomby. Tři lidi zabil a dalších 24 zranil. Mnozí historici se domnívají, že jedním z důvodů jeho rázné proměny bylo to, že Kaczynski byl během svého studia vystaven kontroverzním psychologickým experimentům profesora Henryho Murrayho. Premiéra je v plánu na 25. září.
Na třetí řadu seriálu One Piece si budou muset diváci ještě počkat, ale aby jim oblíbení hrdinové nechyběli moc dlouho, od 29. září bude na Netflixu ke zhlédnutí animovaný speciál LEGO One Piece, ve kterém bude hrát hlavní roli Usopp a jeho líčení událostí, kterými Slamáci prošli, než se setkali se svým parťákem Chopperem.
29. září se na obrazovky Netflixu vrací se třetím filmem animovaný horor Mononoke, který pokračuje v příbězích seriálu Mononoke z roku 2007 a navazuje na předešlé filmy Mononoke: Film – Fantom v dešti (2024) a Mononoke – Film: Kapitola druhá: Popely hněvu (2025). Na Lékarníka čeká další zapeklitý případ, během kterého bude muset eliminovat temné obživlé monstrum uvnitř císařského paláce.
A jako již tradičně připomínáme, že programová nabídka Netflixu se mění v průběhu celého měsíce, nezapomínejte tedy sledovat i naše pravidelné VOD tipy, aby vám neunikly nejžhavější novinky.
Zdroj: Kinobox, Netflix