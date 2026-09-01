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V srpnu se žloutenkou na jihu Moravy nakazilo 17 lidí, počet případů dál klesá

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Dennívýzva
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Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji klesá. Hygienici za srpen evidují 17 nakažených, což je nejméně za letošní rok. Od ledna se nemocí nakazilo 468 lidí, téměř třetina všech případů v Česku. Přestože epidemie polevuje, odborníci dál doporučují zvýšenou hygienu a očkování.
V srpnu se žloutenkou na jihu Moravy nakazilo 17 lidí, počet případů dál klesá

V srpnu se žloutenkou na jihu Moravy nakazilo 17 lidí, počet případů dál klesá

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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