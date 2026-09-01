V srpnu se žloutenkou na jihu Moravy nakazilo 17 lidí, počet případů dál klesáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V srpnu se žloutenkou na jihu Moravy nakazilo 17 lidí, počet případů dál klesá
S příchodem září zasedly jihomoravské děti do školních lavic, některé z nich úplně poprvé. Prvňáčků přitom...
Letošní prázdniny daly jihomoravským hasičům pořádně zabrat. Během července a srpna vyjížděli k 3748...
V srpnu zahynulo v kraji deset lidí, o osm více než za stejné období loni. Stalo se 523 nehod, což je o 21...
Na taneční zábavě na Blanensku měli policisté během kontroly plné ruce práce. Z téměř stovky...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →