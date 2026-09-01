Yamal předvedl v LaLize skoro dokonalý výkon. Dva góly, osm driblinků, a přesto mu chybělo pár detailů k desítce

Pondělní večer 31. 8. 2026 na Spotify Camp Nou vypadal jako Yamalův osobní recitál. Dva góly, 77 doteků s míčem, 16 z nich v pokutovém území soupeře, podle Livesportu nejlepší hodnota v dosavadním programu LaLigy 2026/27. Barcelona porazila Rayo 5:2 a Yamalův automatizovaný rating vyšplhal na 9,7. Číslo, které datový model považuje za téměř hraniční případ absolutna. Téměř.
Co přesně vyneslo Yamala na 9,7
Livesport Rating stojí na více než 70 statistikách z dat Opta a hodnotí hráče podle skutečné role na hřišti. U křídelníka typu Yamala jde především o progresi míče, aktivitu v soupeřově třetině a přímý podíl na gólech. Proti Rayu splnil všechno.
- 17 progresivních vedení míče – opakované posouvání hry do nebezpečných zón.
- 7 úspěšných progresivních přihrávek – míče směřující dopředu, které reálně přiblížily tým k brance.
- 16 doteků v pokutovém území soupeře – permanentní přítomnost tam, kde se rodí góly.
- 2 přesné střely, 2 góly – efektivita, jakou křídelníci nemívají.
První trefa padla ve 21. minutě: Yamal dostal míč od Marca Bernala, posunul se na pravou stranu vápna a levačkou napálil balon do horní šibenice. Barcelona ho na svém webu popsala jako „umělecké dílo“. Druhý gól přišel v 90. minutě po přihrávce Karima Adeyemiho, tentokrát zpoza vápna k levé tyči. Jiný typ střely, stejná jistota.
Proč z toho nebyla desítka
Tři drobnosti. Jedna neproměněná velká šance. Dvě zblokované střely. A čtyři nepřesné centry z pěti pokusů. V běžně skvělém zápase by je nikdo neřešil. Jenže Livesport Rating funguje jako přísný filtr: desítka má během celé sezony padnout jen v jednotkách případů a každý negativní detail v tak vysokém pásmu váží víc než obvykle.
Datový expert Livesportu Daniel Musil popisuje ideální výkon jako individuálně dominantní představení s extrémně významným podílem na výhře týmu, tedy góly, asistence do velkých šancí a zároveň špičkové plnění všech dalších herních činností. Yamal doručil dominanci i produktivitu. Finální exekuce ale nebyla stoprocentně čistá, a právě to ho od absolutního maxima oddělilo.
Messi a Fernandes ukázali, jak desítka vypadá
Ve stejném víkendu na rating 10 dosáhli dva hráči: Lionel Messi v MLS proti Montrealu a Bruno Fernandes v Premier League proti Ipswichi. Srovnání ukazuje, jak úzký je prostor mezi 9,7 a 10.
|
|Yamal (9,7)
|Messi (10)
|Fernandes (10)
|Góly
|2
|3 (hattrick)
|3 (hattrick)
|Asistence
|0
|1
|1
|Střely / na bránu
|4 / 2
|8 / 5
|8 / –
|Progresivní vedení
|17
|13
|6
|Progresivní přihrávky
|7
|12
|10
Yamal měl paradoxně nejvíc progresivních vedení míče ze všech tří. V čem zaostával, byl boxscore, chyběl mu třetí gól nebo asistence, a čistota koncovky. Messi k hattriku přidal tři vytvořené velké šance, Fernandes tři klíčové přihrávky. Oba měli téměř nulový negativní otisk.
Desítku v Livesport Ratingu dostal i Marek Havlík za čtyřgólový zápas ve Fortuna:Lize. Nejde tedy o výsadu globálních superhvězd, ale vždy o extrémní rarita.
Kdy Yamal prolomí hranici
Podle Livesportu je to otázka času. Pokud udrží nastavenou úroveň, desítka přijde. Ve třetím kole sezony předvedl výkon, který model označil za první opravdu fenomenální představení nového ročníku. Známek vyšších než 9,7 padlo v dosavadní sezoně jen minimum.
Yamalovi je sedmnáct. Hraje třetí zápas sezony. A jediné, co mu chybí k dokonalosti, jsou detaily, které by u kohokoli jiného nikdo nepočítal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner