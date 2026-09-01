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Yamal předvedl v LaLize skoro dokonalý výkon. Dva góly, osm driblinků, a přesto mu chybělo pár detailů k desítce

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Sedmnáctiletý křídelník Barcelony dostal za zápas s Rayem Vallecano rating 9,7 z 10. Co mu chybělo k absolutnímu maximu?
Yamal předvedl v LaLize skoro dokonalý výkon. Dva góly, osm driblinků, a přesto mu chybělo pár detailů k desítce

Yamal předvedl v LaLize skoro dokonalý výkon. Dva góly, osm driblinků, a přesto mu chybělo pár detailů k desítce

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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