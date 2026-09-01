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Poklad byzantského kupce: Fiktivní obec, unikátní technika a skutečné objevy

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Poklad byzantského kupce ukrývá skutečné archeologické lokace. Zjistěte detaily o luxusním Bugatti a zapomenuté fiktivní vesnici.
Poklad byzantského kupce

Poklad byzantského kupce

Zdroj: FOTO:Alena Červená, distr. TV Seznam
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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