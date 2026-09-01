Poklad byzantského kupce: Fiktivní obec, unikátní technika a skutečné objevy

Detektivní komedie Poklad byzantského kupce z roku 1966 představila divákům poprvé na filmovém plátně oblíbeného vyšetřovatele Václava Erbena. Kapitán Exner v podání Jiřího Valy pátrá po vrahovi a ztracených cennostech z 9. století v prostředí archeologů. Spletitý případ se natáčel na mnoha místech v Praze i ve Středočeském kraji a ukrývá spoustu historických a technických detailů.
Fiktivní obec a skutečné objevy
Ústřední zápletka se točí kolem dávného pokladu, který měl podle všeho shořet během náletu ve Vratíně na konci druhé světové války. Tuto obec byste ovšem na skutečné mapě České republiky hledali naprosto marně, jelikož si ji tvůrci pro potřeby scénáře kompletně vymysleli.
Zcela reálný základ má ovšem latinský nápis ze skály, o kterém se v archeologickém ústavu mluví. Překlad vyzdvihuje vítězství druhé římské legie nad Germány z roku 179 a jde o nejvýznamnější římskou epigrafickou památku dochovanou na původním místě ve střední Evropě severně od Dunaje. Jméno dostal i pes doktora Soudka s tváří Jiřího Sováka. Jmenuje se Antioch podle starobylého města Antiochie.
Vyšetřovatelé z Veřejné bezpečnosti sídlí v mohutném bývalém Odborovém domě na pražském Žižkově. Architekt Alois Dryák ho vybudoval ve 20. letech ve stylu pozdního kubismu a fasádu zdobí alegorické plastiky Jaroslava Brůhy. Budova si nezahrála v kriminálce náhodou, policie v ní tehdy skutečně dlouhodobě sídlila. Archeologové se pohybovali v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v zadním traktu pražského Archeologického ústavu Akademie věd. Venkovské exteriéry filmaři objevili na zámku Roztěž u Kutné Hory, v obci Miškovice nebo v Kolíně. Scény z muzea vznikaly na zámku Suchdol.
Unikátní technika a luxusní vozy
Pátrání přivádí policii na archeologické naleziště, pro které posloužil skutečný výzkumný prostor v obci Bylany na Kutnohorsku. Dodnes se tam zachoval původní stav celého areálu. Filmaři tehdy pouze mírně upravili oficiální ceduli nad vchodem a přidali nápis Běloves. Velmi moderní prvek vnese do děje určování otcovství utajovaného syna pomocí detailní antropometrické analýzy. Filmaři si pro složité výpočty vypůjčili masivní sovětský počítač Ural dva, který se do Československa dovážel od konce 50. let.
Technologickou hračkou se blýskne i studentka Kamila v podání Gabriely Vránové. Její pád ze schodů doprovází vtipná poznámka o „šteklech“, což představuje hovorový výraz pro vysoké podpatky odvozený z německého slova Stöckelabsätze.
Tvůrci si dali velkou práci s výběrem vozového parku. Exner přijíždí na místo činu v luxusním automobilu Bugatti Type 50. Elegantní modrý sportovní kousek s osmiválcovým motorem z roku 1931 vylepšila česká karosárna Sodomka. Těchto skvostů se celosvětově vyrobilo pouhých pětašedesát kusů. Slušně vybavený je i pan Houska s tváří Josefa Kemra. Ulice brázdí ve své osobní Tatře 600, která se pod přezdívkou Tatraplan vyráběla těsně po válce. Nechybí ani vozy u podivné nehody poblíž zámku. Zdemolovaná Praga Piccolo z roku 1930 se tam srazila s ruským automobilem Poběda.
Bohaté vybavení a zamlklý policista
Kromě aut dbali filmaři i na velmi precizní výzdobu všech interiérů. Bytová zařízení přesně odrážejí československou produkci z přelomu 50. a 60. let. Byt Jaroslavy Holubové zdobí populární smaltovaná kuchyňská linka Norma, kterou vyráběla frýdlantská továrna. Postavy vlastní celou sbírku dobových rozhlasových a televizních přijímačů, většinou výrobky značky Tesla z Bratislavy, Pardubic či Hloubětína. Pan Houska se dokonce pyšní starším poválečným rádiem Bezdra Special 47. Drobný herecký stín padl na Ladislava Smočka, jemuž produkce nenechala u role pracovníka muzea jeho skutečný hlas a nakonec ho raději nechal předabovat Karlem Hlušičkou.
Pozorný divák si povšimne zajímavého hereckého projevu jednoho z méně nápadných členů bezpečnosti. Menší postavu policisty ztvárnil Jaroslav Válek, který celý svůj part odehrál v nezvykle křečovité stylizaci. Nešlo přitom o špatné hraní, ale o využití jeho populární komediální figurky zvané Smutný muž. S tímto robotickým chlapíkem bez sebemenších emocí tehdy s velkým úspěchem objížděl televizní zábavné pořady a nejrůznější zájezdové estrády.
Komedii Poklad byzantského kupce můžete zhlédnout na TV Seznam v úterý 1. září od 20:10.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (filmovyprehled, csfd).