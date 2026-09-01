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Více než 5 let jsme se nemohli zbavit krtka. Zahradník vzal surovinu, která nestojí ani korunu, a krtek zmizel za 20 minut

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Nedovolte krtkovi, aby terorizoval vaši zahradu. Místo toho proti němu vytáhněte do boje s osvědčenými prostředky.
Krtci se už na zahradě neukáží, vyženou je zbytky jídla a kousky novin

Krtci se už na zahradě neukáží, vyženou je zbytky jídla a kousky novin

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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