Více než 5 let jsme se nemohli zbavit krtka. Zahradník vzal surovinu, která nestojí ani korunu, a krtek zmizel za 20 minut

Krtci jsou sice prospěšní pro provzdušňování půdy, ale pro zahrádkáře se mohou stát skutečnou nepříjemností, protože poškozují kořeny rostlin a zanechávají po sobě nevzhledné kopečky. Pokud je chcete vypudit, vsaďte na použití silných aromat, jak radí web
Hobbio. Jak krtek škodí na zahradě
Krtci jsou samotáři a živí se především hmyzem, nikoli rostlinami (jak si zahrádkáři často myslí). Jejich podzemní tunely jsou prospěšné pro provzdušňování půdy, ale
mohou neúmyslně poškodit kořeny rostlin, což vede k jejich usychání. Viditelnými známkami přítomnosti krtků jsou vyvýšené hřebeny půdy a malé kopečky hlíny, jak jsem se letos sama už přesvědčila. Přírodní repelenty jako řešení
Ze své zahrady je však můžete vypudit těmi správnými aromaty. Skvělý je například dehet, který se vyrábí destilací dřeva, rašeliny nebo uhlí.
Vydává totiž silný zápach, který krtky velmi odpuzuje. Tuto látku tedy lze bez obav účinně použít, aniž by krtkům nebo životnímu prostředí škodila. Skvěle je použití dehtových tyčích.
Opatřete si několik dřevěných tyček o délce přibližně 20 cm a šířce 3 cm. Jeden konec každé tyčky natřete dehtem. Tyče poté
zapíchejte po obvodu zahrady, zejména v blízkosti nedávných krtinců. Silný zápach dehtu obvykle stačí k tomu, aby krtky během několika dní z označené oblasti vyhnal – nic víc nebude třeba. Pokud byste si však přece jen chtěli výsledek pojistit, vsaďte na hlučné prostředí, jak radí web iRecept. Poslouží plašiče z PET lahví nebo třeba velký pes. Zdroj fotografie: Freepik Krtek nepatří na zahradě k právě vítaným tvorům. Pokud však jeho vypuzení chytíte za ten správný konec, odporoučí se z pozemku raz dva Domácí repelent z podmáslí a syrovátky
Ale vyzkoušet můžete i jiné prostředky. Chalupáři-Zahrádkáři například nedávno psali o
použití podmáslí, ovšem ještě účinnější je jeho směs se syrovátkou, jak nám napsal čtenář Radek P. z Pardubic. „Smíchejte 1 šálek podmáslí se 3 šálky syrovátky. Tento poměr zajistí, že směs bude mít správnou konzistenci a silný kyselý zápach, který krtky odpuzuje. Nalijte malé množství této směsi do krtčích tunelů a postup opakujte u každého nalezeného tunelu – škůdci se za pár dní nenávratně odstěhují!“
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři