Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Dlouhovlasý rocker z první SuperStar je minulostí. Petr Poláček dnes cvičí policisty

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zpěvák Petr Poláček patřil k výrazným tvářím první řady SuperStar. Hudební kariéru nakonec vyměnil za policejní uniformu a našel nové životní poslání.
Petr Poláček v roce 2011

Petr Poláček v roce 2011

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Reklama
Další články z ReadZone
Tvůrkyně obsahu pro dospělé Bonnie Blue porodila dítě po noci se 400 muži. Otce svého potomka stále nezná
Tvůrkyně obsahu pro dospělé Bonnie Blue porodila dítě po noci se 400 muži. Otce svého potomka stále nezná
Show Jana Krause: „Začala jsem dělat promo jako prostitutka, teď jako bordelmamá," svěřila se Heduš Nová
Show Jana Krause: „Začala jsem dělat promo jako prostitutka, teď jako bordelmamá," svěřila se Heduš Nová

Show Jana Krause přivítá herce Štěpána Kozuba, cukrářku Besky a manažerku podniku Heduš Novou. Diváci se...

Tisíce českých hitů jsou zahraničními předělávkami, o krádež ale nešlo. Gott s Vondráčkovou chtěli stejný hit od ABBY
Tisíce českých hitů jsou zahraničními předělávkami, o krádež ale nešlo. Gott s Vondráčkovou chtěli stejný hit od ABBY

Legendární české hity pravidelně vznikaly prostým převzetím cizích melodií. Pozadí tvorby našich...

Boj o život na dovolené. Jan Holík z Ulice skončil na sále a podstoupil dvě operace
Boj o život na dovolené. Jan Holík z Ulice skončil na sále a podstoupil dvě operace

Herec Jan Holík z populárního seriálu Ulice překonal vážné zdravotní komplikace. Po dvou náročných...

Petr Fiala slaví 62 let. Doma boural zdi a lepil kachličky, k plotně ho ale manželka nepustí
Petr Fiala slaví 62 let. Doma boural zdi a lepil kachličky, k plotně ho ale manželka nepustí

Bývalý premiér Petr Fiala v úterý oslaví dvaašedesáté narozeniny. Pod slupkou formálního politika se skrývá...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
KulturaHudbaCelebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.