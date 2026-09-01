Co se stane, když v bankomatu zadáte opačně PIN?

Pravděpodobně už jste na ni někdy na internetu narazili. Populární legenda tvrdí, že pokud vás zloděj u bankomatu donutí vybrat peníze, stačí zadat PIN kód pozpátku. Přístroj prý sice vydá hotovost, ale zároveň potají zavolá policejní hlídku. Zní to jako dokonalý bezpečnostní prvek, realita je ale bohužel jiná.
Nápad chicagského právníka
Tento rozšířený mýtus má naprosto reálné kořeny. S myšlenkou nouzového signálu u bankomatů přišel už v 90. letech americký podnikatel a právník Joseph Zingher. Chtěl vytvořit systém, který by umožnil lidem v ohrožení nepozorovaně přivolat pomoc, aniž by tím rozzuřili útočníka. Pokud by byl váš PIN například 1234, pod hrozbou násilí byste zadali obrácenou kombinaci 4321.
Zingher svému vynálezu natolik věřil, že si ho v roce 1998 nechal patentovat pod názvem SafetyPin software. Do vývoje a propagace investoval ze svého více než 100 tisíc dolarů s vidinou budoucích zisků z licenčních poplatků. Zpočátku to vypadalo docela slibně a bankovní ústavy projevily o novinku zájem. Pak se ale začaly hromadit zásadní problémy.
Obavy ze selhání v praxi
Banky odmítly stát se průkopníky nového systému a nechtěly platit vysoké náklady na úpravu bankomatů. Zároveň se bály, aby zákazníci nezačali vnímat vybírání hotovosti jako rizikovou aktivitu. Narazily také na technické překážky v podobě takzvaných palindromických čísel. U kombinací jako 1221 by totiž systém absolutně nemohl fungovat.
Odborníci upozorňovali i na riziko planých poplachů, protože lidé se při zadávání čísel často pletou. Největší slabinu celého nápadu pak trefně shrnul jeden z bankovních zástupců Chuck Stones. Podle něj by mohl být problém i v tom, aby si kdokoli z přítomných dokázal vybavit svůj PIN pozpátku s pistolí přiloženou k hlavě. Stres by v takové chvíli s největší pravděpodobností udělal své.
Druhý život ve virálních řetězcích
Přestože k realizaci nikdy nedošlo, legenda o obráceném PIN kódu odmítá zmizet. Od roku 2006 pravidelně obíhá internetem v podobě zaručených řetězových e-mailů. Později se s nástupem sociálních sítí tento mýtus rozšířil i na český a slovenský Facebook, kde dodnes občas posbírá tisíce sdílení a doporučení.
Samotné banky před touto nepravdivou informací důrazně varují. V případě přepadení u bankomatu doporučují raději plně spolupracovat s útočníkem, vydat peníze a zbytečně neohrožovat vlastní život. Bezpečnostní kamery na přístrojích pak mohou pomoci policii při následném vyšetřování. Nouzový PIN tak navždy zůstane jen zajímavou historickou kuriozitou.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (snopes, cnn.iprima, cba.ca/article/staying-safe-at-the-abm, kaspersky.com/blog/fact-or-fiction-inverted-pin-code/10559/).