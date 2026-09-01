Ztučnění jater a jak podpořit jejich přirozenou regeneraci

Játra pracují bez přestávky – čistí krev od odpadních látek, podílejí se na trávení tuků a ukládají důležité zásobní živiny. Protože tkáň jater neobsahuje nervová zakončení, poškození nebolí a problém se často odhalí až při náhodném rozboru krve. Jedním z nejčastějších problémů doby je ztučnění jater (steatóza), které vzniká v důsledku nevhodné stravy, přemíry cukru, alkoholu nebo chronického stresu.
Transparent torso showing a pink-highlighted heart with a blue neural and vascular network throughout the body. The chest area emphasizes the heart within an anatomical illustration.
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