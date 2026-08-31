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Hovězí stroganov s rýží a smetanovou omáčkou plnou žampionů: Recept, který chutná líp než v restauraci

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Hovězí stroganov jsem poprvé uvařila z nouze - měla jsem v lednici kus roštěnce, půlku cibule a zakysanou smetanu. Výsledek mě překvapil natolik, že se recept stal pevnou součástí mého repertoáru. Dnes ho vařím pravidelně a rodina ho pokaždé sní do posledního kousku.
Obrázek na recept na hovězí sroganov

Obrázek na recept na hovězí sroganov

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na hovězí stroganov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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