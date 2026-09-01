Siniaková narazí na US Open na ženu, jejíž nástupy na kurt jsou ikonické. Ósakaová tentokrát vzdala poctu legendě NBA

Siniaková v pondělí hladce přešla přes Elisabettu Cocciarettovou 6:3, 6:2 a z pavouku jí vypadlo jméno, které na Flushing Meadows vždycky znamená víc než jen tenisový zápas. Ósakaová, aktuálně třináctá hráčka světa, postoupila přes Anastasii Zacharovovou ve dvou tiebreacích 7:6, 7:6, a ještě předtím, než uhrála první míč, strhla pozornost na sebe způsobem, který s tenisem zdánlivě nesouvisí. Na kurt přišla v obnošené mikině potištěné novinovými titulky a fotkami ze své kariéry, pod ní kaskádová tylová sukně a černý kurtový set, který sama označila za poctu basketbalové ikoně Allenu Iversonovi.
Mikina, tyl a Iverson
Ósakaová o Iversonovi mluví jako o člověku, který změnil způsob, jakým se sportovci oblékají a jak se ve sportu vůbec mluví o stylu. Na mediálním dni před turnajem dorazila v retro tričku s jeho podobiznou a v kšiltovce US Open 1997, kterou si podle vlastních slov sehnala na eBay. „Ještě jsem ho osobně nepotkala, doufám, že to uvidí,“ řekla novinářům. Celý koncept vznikl v rámci basketbalově laděného balíku od Nike, konkrétní jméno samostatného designéra ale na rozdíl od předchozích grandslamů veřejně nezaznělo.
Nástupový outfit fungoval ve dvou vrstvách. Mikina a sukně šly dolů, na kurtu zůstal černý set, a právě ten nesl iversonovský odkaz. Vizuálně nenápadný, ale pro zasvěcené čitelný. Ósakaová si z příchodu na kurt dělá divadlo záměrně. Říká, že přes oblečení „mluví“ a že jí stylizované nástupy přidávají jinou energii do zápasové přípravy.
Čtyři grandslamy, čtyři kostýmy
Letošní sezona Ósakaové je v módním ohledu souvislá linka, kde každý grandslam přinesl jiný příběh. V Melbourne to byl závoj, slunečník a klobouk s motýly, spolupráce s designérem Robertem Wunem, kterou podle WTA plánovala měsíce a testovala, jestli se v outfitu vůbec dá projít tunelem na kurt. Na Roland Garros přišla v černém korzetu a zlatých šatech s flitry od Kevina Germaniera. Na Wimbledonu zvolila bílé kimono jako hold japonskému dědictví a postavě O-Ren Ishii z Kill Billa.
A teď New York s Iversonem. Každý nástup cílí jinam, medúza, haute couture, filmová postava, basketbalová legenda, ale princip je stejný: z nástupu na kurt udělat samostatnou událost, o které se mluví nezávisle na výsledku. V rozhovoru pro Hypebeast Ósakaová vysvětlila, že na kurtu se někdy nechce cítit „sama sebou“, ale spíš jako postava. Móda jí slouží jako komunikační kanál, ne jako dekorace.
Co to znamená pro Siniakovou
Papírově jde o těžký los. Ósakaová má letos bilanci 25 výher a 10 porážek, ve vzájemných zápasech vede 2:1 a na newyorském betonu vyhrála dva ze svých čtyř grandslamových titulů. Sázkové kanceláře v době rešerše nabízely na Ósakaovou kurz zhruba 1,29 a na Siniakovou 4,00, bookmakeři čekali výhru Japonky bez ztráty setu.
Jenže Ósakaová v prvním kole dominantní nebyla. Oba sety proti Zacharovové rozhodla až v tiebreacích, a právě v těsných momentech se otevírá prostor pro překvapení. Siniaková letos drží solidní singlovou pozici kolem 42. místa žebříčku a do New Yorku vstoupila suverénně. Outsider? Rozhodně. Beznadějný případ? Rozhodně ne.
Kde a kdy sledovat
Podle aktuálního programu na Sport.cz je zápas Ósakaová–Siniaková naplánován na středu 2. září od 17:00 středoevropského letního času. V Česku turnaj vysílá Eurosport 1, kompletní pokrytí všech kurtů nabízí HBO Max. Loňský ročník podle ATmedia zasáhl v Česku přes 300 tisíc diváků, a s příběhem, který Ósakaová kolem svých nástupů buduje, se dá čekat, že letos přitáhne i ty, kteří tenis běžně nesledují.
Siniaková ve středu nevyjde na kurt jen proti bývalé světové jedničce. Vyjde proti kulturní značce, která z každého grandslamu dělá módní přehlídku, a která zrovna v New Yorku hraje doma.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář