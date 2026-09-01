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Bramborový salát má víc tváří, než se zdá: Od babiččiny klasiky po verzi, kterou budete chtít i mimo svátky

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Bramborový salát má u nás pověst sváteční přílohy, ale byla by škoda vytahovat ho jen na Štědrý den. Tahle verze je bez vajec a masa, zato s paprikou, kukuřicí a veganskou majonézou. Je sytá, barevná a hodí se přesně na dny, kdy nechcete stát hodinu u plotny a ještě mýt půl kuchyně.
Fotografie k bramborovému salátu

Fotografie k bramborovému salátu

Zdroj: Foto: Se souhlasem Recepty pre život, Bramborový salát má víc tváří, než se zdá: Od babiččiny klasiky po verzi, kterou budete chtít i mimo svátky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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