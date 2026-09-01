Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Kam v Česku za dokonalou tmou? Průvodce po oblastech, kde ožívá noční nebe

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dá se říct, že většina obyvatel střední Evropy opravdovou noční tmu nikdy nezažila. Odhady astronomů ukazují na to, že více než 80 % lidstva žije pod závojem světelného smogu. Pozorování noční oblohy je kvůli tomu docela obtížné, smog ze světel vymazal totiž spousty hvězd. Přesto i u nás najdete místa, kde noční obloha ožívá v plné síle.
osada Jizerka

osada Jizerka

Zdroj: Foto: Pixabay
Reklama
Další články z Svět cestovatele
Vítejte v Baarle-Hertog: Jak se žije v obci, kde překročíte státní hranici i cestou z kuchyně do jídelny
Vítejte v Baarle-Hertog: Jak se žije v obci, kde překročíte státní hranici i cestou z kuchyně do jídelny
Skrytý poklad na Slapech! Pod rekreačním rájem leží zlato za stovky miliard, vytěžit ho ale nikdo nesmí
Skrytý poklad na Slapech! Pod rekreačním rájem leží zlato za stovky miliard, vytěžit ho ale nikdo nesmí

Skrytý poklad na Slapech! Pod rekreačním rájem leží zlato za stovky miliard, vytěžit ho ale nikdo nesmí....

Dominanta Casablanky: Nahlédněte do jedné z největších mešit světa, kam smí i turisté
Dominanta Casablanky: Nahlédněte do jedné z největších mešit světa, kam smí i turisté

Pozoruhodné sakrální stavby najdete i v islámském světě. Jednou z nich je mešita Hassana II. v marocké...

Moháč 500 let poté: Když se ze symbolu porážky stane klidný říční přístav
Moháč 500 let poté: Když se ze symbolu porážky stane klidný říční přístav

Dne 29. srpna 2026 uplynulo rovných 500 let od bitvy u Moháče, která předznamenala osmanskou expanzi do...

Z loupežnického sídla tichou poustevnou: Skalní hrad Sloup ukrývá kapli vytesanou přímo v kameni
Z loupežnického sídla tichou poustevnou: Skalní hrad Sloup ukrývá kapli vytesanou přímo v kameni

Na jižním okraji obce Sloup na Českolipsku stojí pískovcový masiv zvaný Poustevnický kámen. Více známý je...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...

Všechny články tohoto autora →
Svět cestovatele
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.