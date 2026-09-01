Přestup za 3,5 miliardy korun je hotový. Liverpool přetáhl PSG klíčového hráče, který s ním vyhrál dvě Ligy mistrů

Poslední den přestupového okna, 31. srpna 2026, Liverpool FC oficiálně oznámil příchod francouzského křídelníka z Paris Saint-Germain. Barcola absolvoval lékařskou prohlídku, podepsal kontrakt a čeká už jen na mezinárodní registraci. Kluby přesnou částku nezveřejnily, ale podle agentury Reuters se balík pohybuje kolem 120 milionů liber, v přepočtu zhruba 3,5 miliardy korun. Pokud číslo odpovídá, jde o druhý nejdražší nákup v historii klubu podle databáze Transfermarkt.
Z Lyonu přes Paříž na Anfield za tři roky
Barcolova cesta nahoru má strmou křivku. V srpnu 2023 ho Olympique Lyon prodal do PSG za 45 milionů eur plus pět milionů v bonusech, a sám Lyon tehdy přiznal, že hráč o odchod stál. Za tři sezony v Paříži odehrál 152 zápasů, vstřelil 39 gólů a hlavně sbíral trofeje: dvě Ligy mistrů v řadě (2025 a 2026), domácí tituly, poháry, celkem třináct trofejí. Dnešní přestupová částka je oproti jeho příchodu do PSG zhruba trojnásobná. Hodnota, kterou za tři roky vybudoval, je v evropském fotbale výjimečná.
PSG se s ním rozloučil smířlivě. Oficiální prohlášení děkuje za „tři sezony plné úspěchů“ a připomíná jeho rozhodující gól a asistenci proti Manchesteru City v lednu 2025, kdy pařížský klub nakročil k historicky prvnímu triumfu v Lize mistrů. Vynucený výprodej to nebyl: Barcola měl smlouvu ještě na dva roky, ale v útoku PSG se mu zúžil prostor vedle Dembélého, Kvaraccheliji, Douého a Ferrana Torrese.
Proč právě Barcola a proč teď
Liverpool zakončil minulou sezonu Premier League na pátém místě. Po odchodu Mohameda Salaha hledal profil hráče, který útoku vrátí vertikalitu a rychlost, ne projekt na dorostění, ale hotového fotbalistu pro okamžitý dopad.
Čísla z oficiálního profilu Liverpoolu ukazují, proč padla volba sem:
- 0,9 přihrávky vytvářející šanci po průniku na 90 minut, nejlepší v celém kádru PSG
- 1,6 průniku zakončených střelou na 90 minut, opět nejlepší v týmu
- 72 vytvořených šancí ze hry za poslední sezonu
- Maximální rychlost 36,7 km/h
- 30 zisků míče v poslední třetině hřiště
Barcola umí nastoupit na levém křídle, pravém křídle i ve středu útoku. Není to klasický čárový hráč přilepený k lajně, je to ofenzivní hybatel, který přenáší míč do nebezpečných zón, vyhrává souboje jeden na jednoho a po ztrátě okamžitě presuje. Přesně ten typ, který Liverpoolu poslední rok chyběl.
3,5 miliardy v českém kontextu
Aby si člověk uvědomil rozměr částky: rekordní odchod z české ligy, El Hadji Malick Diouf ze Slavie do West Hamu, stál podle FotbalZpráv 550 milionů korun. Barcolův transfer je šestkrát dražší. Historicky nejdražší přestup českého hráče, Nedvědův přesun z Lazia do Juventusu, se pohyboval kolem 1,6 miliardy korun. I ten Barcola více než zdvojnásobuje.
Jsou to čísla z jiného vesmíru. A přesně proto Liverpool věří, že kupuje rozdílového hráče, ne luxusní doplněk.
Kdy ho fanoušci uvidí poprvé
Nejbližší příležitost k debutu je pátek 4. září 2026, kdy Liverpool hraje na hřišti Ipswiche v Premier League. Formálně stále platí podmínka mezinárodního clearance, ale ta bývá u transferů mezi kluby z členských zemí FIFA rutinní záležitostí.
Sám Barcola po podpisu řekl, že když se ozval Liverpool, „nekladl otázky“. Anfield na něj zapůsobil a vyhrát Premier League je pro něj jedním z největších životních snů. Jestli se ten sen promění v realitu, se ukáže na hřišti, ale Liverpool udělal maximum, aby mu k tomu dal šanci.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle