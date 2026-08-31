Jablečné pyré do skla podle babiččina osvědčeného receptu – geniální do buchet, koláčů i dezertů. Jen ze 4 surovin

Domácí jablečné pyré má své pevné místo v kuchařské historii napříč celou Evropou i Severní Amerikou. Už v 18. století sloužila dušená jablka jako nejdostupnější způsob, jak uchovat bohatou podzimní úrodu na dlouhé zimní měsíce bez použití moderních chladniček. V Německu a Rakousku se stalo neodmyslitelnou součástí tradičních pečených mas či bramborových placek, zatímco v české kuchyni si získalo srdce jako univerzální pomocník při pečení i zdravá pochoutka pro nejmenší. Spojení sladkých ovocných tónů s lehkým dotekem citronu představuje poctivý venkovský koncept, který nikdy nevyjde z módy.
Kouzlo domácího pyré spočívá v jeho neuvěřitelné všestrannosti a plné, nezaměnitelné chuti. Na rozdíl od kupovaných přesnídávek víte přesně, co do sklenic dáváte – žádné zbytečné konzervanty ani umělá dochucovadla, jen čistá síla šťavnatých jablek. Pyré funguje v kuchyni jako naprostý poklad. Můžete ho využít jako náplň do závinů, koláčů či palačinek, zamíchat ho do ranní ovesné kaše, nebo ho podávat jako osvěžující přílohu k pečenému vepřovému masu a drůbeži.
Základní recept navíc můžete velmi snadno upravit podle vlastních chuťových preferencí. Pokud máte rádi hřejivé podzimní vůně, přidejte během vaření celou skořici, hřebíček nebo trošku mletého badyánu. Úžasnou kombinaci vytvoříte také tehdy, když část jablek nahradíte šťavnatými hruškami, lesními borůvkami nebo zralými švestkami. Pro pikantnější nádech k masovým pokrmům se hodí do základu přistrouhat trochu čerstvého zázvoru.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na menší kousky. Pokapejte je citronovou šťávou a promíchejte, aby zbytečně nehnědla. Pro pyré jsou nejlepší zralá, šťavnatá jablka, která mají výraznou chuť.
Nakrájená jablka vložte do velkého hrnce se silným dnem a přilijte vodu. Zahřívejte je na mírném ohni a za občasného promíchání vařte přibližně 15–20 minut, dokud úplně nezměknou. Pokud jsou jablka méně šťavnatá, můžete během vaření přidat ještě trochu vody, aby se nezačala připalovat.
Jakmile jsou jablka měkká, přisypte cukr a za stálého míchání pokračujte ve vaření dalších 5–10 minut. Směs by měla být hustá a jablka téměř rozvařená. Ochutnejte ji a podle sladkosti použitých jablek můžete množství cukru mírně upravit.
Horká jablka rozmixujte tyčovým mixérem do hladkého pyré. Pokud chcete zachovat několik drobných kousků jablek, mixujte jen krátce. Pyré vraťte na chvíli na plotnu a za stálého míchání ho znovu prohřejte až k varu.
Horké pyré naplňte do čistých a vyhřátých sklenic o objemu 500 ml tak, aby pod okrajem zůstal asi 1–1,5 cm volného prostoru. Okraje sklenic pečlivě otřete čistou utěrkou, nasaďte víčka a pevně je uzavřete.
Sklenice postavte do hrnce a zalijte je vodou tak, aby sahala alespoň 2–3 cm nad víčka. Přiveďte vodu k varu a sklenice o objemu 500 ml pasterizujte 15 minut od okamžiku, kdy voda začne znovu vařit. Poté je opatrně vyjměte z hrnce a nechte vychladnout bez otáčení a zbytečného přemisťování.
Vychladlé sklenice zkontrolujte, zda víčka dobře drží a nejsou vypouklá. Označte je datem a uložte na chladné, tmavé místo. Po otevření skladujte pyré v chladničce a spotřebujte ho během několika dnů.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová