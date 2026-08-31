Hořčicová omáčka promění maso i ryby v luxusní jídlo z restaurace. Tenhle trik šéfkuchařů si vážně zamiluješ!

Kdo by neocenil krémovou omáčku, která vylepší každý obyčejný oběd? Tajemství výjimečnosti hořčicové omáčky spočívá v dokonalé rovnováze chutí. Štiplavá hořčice se totiž dokonale snoubí s jemnou smetanou a výsledkem je nebývale lahodná sametová konzistence.
Není potřeba žádné složité zahušťování moukou ani hodiny strávené u plotny. Stačí pár základních surovin, které máš dost možná právě teď v lednici.
Hořčice je plná antioxidantů a stimuluje trávení
Hořčicová omáčka není jen gurmánský zážitek, má i benefity pro tělo. Hořčičná semínka excelují tím, že jsou doslova nabitá antioxidanty, vitamíny skupiny B a minerály jako síra nebo selen, které přirozeně stimulují trávení.
Když tedy spojíš hořčici se smetanovým základem, získáš jídlo, které tě zahřeje, skvěle chutná a udrží tvoji energii na uzdě bez těžkého pocitu v břiše.
K dokonalosti ji dovedli Francouzi
Hořčici jako takovou milovali už staří Římané, ale smetanovou hořčicovou omáčku vyladili k dokonalosti až Francouzi. V 18. století začali v okolí města Dijon míchat tamní pověstnou hořčici s jemným máslem a smetanou. Zajímavostí je, že pravá dijonská hořčice se dřív nevyráběla z octa, ale z kyselé šťávy nezralých hroznů, což omáčce dodávalo její typický šmrnc.
K čemu se hodí hořčicová omáčka?
Tenhle gastronomický chameleon pasuje skoro ke všemu:
- Steaky a pečená masa: Vepřová panenka, kuřecí nebo krůtí plátky pod touhle omáčkou neskutečně zjemní a získají šťavnatost. Skvěle si rozumí i s hovězím steakem, vepřovou krkovicí nebo pečeným králíkem.
- Ryby a mořské plody: Hlavně pečený nebo grilovaný losos v hořčičném přelivu je naprostá klasika, která nikdy nezklame. Stejně dobře ale doplní i candáta, mořského vlka nebo pstruha.
- Vegetariánské a zeleninové speciality: Zkus v omáčce obalit růžičky pečeného květáku nebo jí přelít grilovanou brokolici, případně uvařené mladé brambory. Skvěle funguje s pečenou kořenovou zeleninou, houbami a jako přeliv na pečené tofu nebo seitan.
- Těstoviny a gnocchi: Stačí omáčku smíchat s čerstvě uvařenými gnocchi, penne nebo tagliatelle, přihodit hrst baby špenátu a trochu parmazánu. Během chvilky máš výtečné vegetariánské jídlo.
- Vejce a brunche: Hořčicová omáčka je geniální alternativou k holandské omáčce. Perfektně doplní ztracené vejce na křupavém toastu, zapékaná vejce nebo sváteční obloženou mísu.
Díky rovnováze mezi krémovou jemností a pikantním řízem dokáže tahle omáčka propojit i zdánlivě nesourodé suroviny v jeden harmonický celek.
Recept na krémovou hořčicovou omáčku
Máme pro tebe bleskový postup na přípravu sametové omáčky, která tvoje vaření posune o úroveň výš. Stačí vzít pánev a jít rovnou na věc!
Co potřebuješ: lžíci másla, malou šalotku, 200 ml smetany ke šlehání (min. 30%), 150 ml kuřecího nebo zeleninového vývaru, 3 lžíce hořčice, špetku soli, čerstvě mletý pepř a pár kapek citrónové šťávy
Jak na to?
- Na pánvičce rozpusť máslo a nech na něm zesklovatět nadrobno nakrájenou šalotku.
- Přilij vývar, nech ho krátce zredukovat a pak vmíchej smetanu.
- Potom přidej hořčici, všechno dobře prošlehej metličkou a na mírném ohni nech omáčku lehce zhoustnout (asi 5 minut).
- Nakonec dochuť solí, pepřem a trochou citrónové šťávy.
Zkrátka a dobře, hořčicová omáčka je přesně ten typ receptu, který tě vždycky zachrání. Je variabilní, odkazuje na poctivou francouzskou klasiku a odpustí i drobnou improvizaci – můžeš do ní přidat kapku medu pro sladší tón, snítku estragonu pro francouzský šmrnc nebo špetku zeleného pepře pro větší grády.
Autor článku: redakce
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