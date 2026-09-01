Olympijský šampion z Nagana zachránil Litvínov před krachem. Při projevu neudržel slzy, vzpomněl na kamarády z dětství

17. června 2026 podepsal Jiří Šlégr papíry, které z něj udělaly spolumajitele klubu, v němž jako kluk poprvé stoupl na led. Převod 70,95 % akcií HC VERVA Litvínov na nově založenou společnost Hokej Litvínov a.s. trval skoro rok vyjednávání, desítky odmítnutých telefonátů potenciálním investorům a jednu baráž o holé přežití v extralize. Když Šlégr po dotažení transakce promluvil k fanouškům, hlas se mu lámal. Dojetí nad tím, že skupina kolem něj „doběhla do cíle včas“, bylo silnější než jakákoli formulace.
Dvě minuty do půlnoci
Krach Litvínova nebyl novinářská nadsázka. Měl dvě konkrétní roviny, obě smrtelné. Ta první byla administrativní: 27. června 2025 ORLEN Unipetrol oznámil, že po sezoně 2025/26 končí ve vlastnické roli. V klubu následně vznikl strategický pokyn představenstvu k likvidaci společnosti od ročníku 2026/27. Zrušit se ho podařilo až v lednu 2026, kdy akcionáři odhlasovali jeho stažení.
Ta druhá rovina byla sportovní. Litvínov skončil v sezoně 2025/26 čtrnáctý, tedy poslední. Do baráže proti Jihlavě šel jako tým, kterému hrozilo, že i kdyby se zachránil na ledě, nebude mít kdo zaplatit příští sezonu. Série skončila 4:1 na zápasy pro Litvínov. Na střídačce stál Robert Reichel, další z party litvínovských odchovanců, kteří odmítli přihlížet.
Rok v tichosti
Šlégr začal jednat v létě 2025. Mlčenlivost, kterou mu korporátní jednání vyžadovala, popisuje jako jednu z nejtěžších věcí celého procesu; nemohl veřejně říct, co dělá, a zároveň musel přesvědčovat partnery a hráče, že klub bude žít dál.
Spolu s Robertem Kyselou, podnikatelem a dalším litvínovským rodákem, založili Hokej Litvínov a.s. Obcházeli potenciální investory. Šlégr sám přiznal, že oslovil desítky lidí z byznysu, včetně miliardářů. Nikdo nekývl jako první. Takže první krok museli udělat oni sami, za symbolickou cenu převzali většinový balík akcií.
Klíčovou roli sehrála i vlna veřejné podpory. Kampaň Litvínov nezhasne spojila fanoušky, umělce i lidi z regionu, kteří si uvědomili, co je ve hře: zánik posledního extraligového klubu v Ústeckém kraji. Na zápasy do Litvínova jezdí lidé z Mostu, Děčína, Chomutova, Ústí nad Labem i Teplic. Bez extraligy by severozápadní Čechy ztratily nejvyšší hokejovou soutěž úplně.
Kolem Šlégra a Kysely se postupně zformoval okruh dalších litvínovských legend, vedle Reichela i Martin Ručinský, na dálku Robert Lang. Nebyl to oficiální seznam, spíš přirozený kruh lidí, kteří v Litvínově vyrostli a odmítli se dívat, jak jejich klub mizí.
Nová vlastnická mapa
Po převodu vypadá struktura klubu takto:
- Hokej Litvínov a.s. (Šlégr, Kysela) – 70,95 %
- Město Litvínov – 22,14 %
- Sportovní spolek HC Litvínov – 6,91 %
ORLEN sice odešel z vlastnické role, ale zůstal generálním partnerem na tři roky s celkovou podporou 120 milionů korun. Tenhle finanční polštář dává novému vedení čas na rozjezd, ale zároveň jasně říká: za tři roky musí klub stát na vlastních nohách.
A právě tady začíná nejtěžší část příběhu. Kysela otevřeně mluví o tom, že Litvínov potřebuje ročně minimálně sto milionů korun a že model „malého Salcburku“, tedy klubu postaveného na mládeži a chytré práci, vyžaduje i mecenáše, který jednou přinese dlouhodobou stabilitu. „Potřebujeme svého Křetínského,“ řekl v rozhovoru pro Hokej.cz. Litvínov není Sparta, Pardubice ani Třinec s rozpočty dvou až čtyř set milionů. Nové vedení to ví.
Od závislosti k identitě
Nejzajímavější na celém restartu není samotná záchrana. Je to pokus přepnout klub z modelu, kde jeden korporát roky dorovnával ztráty, do modelu lokální správy s menším rozpočtem, ale větší identitou. Šlégr mluví o čtyřech osách: stabilizace financí, marketing a obchod, mládež a stadion.
Kádrově už nové vedení poslalo signál. David Kämpf se vrátil přímo z NHL a podepsal tříletou smlouvu. Bratři Kašové zůstali, v týmu je Matúš Sukeľ. Na litvínovské poměry mimořádné posily. Šlégr ale opakuje, že nechce bezhlavě nakupovat; myslí v tříletém horizontu, kde by úspěch měl přijít postupně.
Na první domácí přípravný zápas proti Chomutovu dorazily zhruba dva tisíce fanoušků. Pro klub, který ještě před pár měsíci čelil likvidaci, číslo, které mluví samo.
Otevřená zůstává otázka stadionu. Zimní stadion Ivana Hlinky potřebuje modernizaci, téma multifunkční arény se řeší od roku 2021, kdy město schválilo výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Tehdejší harmonogram počítal se startem stavby v prosinci 2022. Nestalo se. Šlégr v létě 2026 říká, že město dalo pozitivní odpověď k otevření tématu. Pevný termín ale neexistuje.
Co je ve hře 16. září
Nová sezona Tipsport extraligy začne pro Litvínov 16. září 2026 domácím zápasem proti Kometě Brno. Kysela odhaduje realistický cíl na střed tabulky. Po barážové sezoně by opakování čtrnáctého místa bylo zklamáním, ale papírová role favorita by byla sebeklam.
Šlégrův přechod do Litvínova měl i vedlejší efekt: výkonný výbor Českého hokeje ho podle dostupných informací odvolal z pozice generálního manažera reprezentace právě kvůli zapojení do majetkové struktury extraligového klubu. Od 1. září 2026 vede národní tým Patrik Eliáš. Šlégr si vybral Litvínov.
Až opadne emoce z letních tiskových konferencí a přípravných zápasů, zůstane holý fakt: pětadvacetitisícové město na severu Čech má extraligový hokej jen proto, že parta kluků, kteří spolu vyrůstali na jednom zimáku, odmítla nechat svůj klub zemřít. Teď musí dokázat, že ho umí i řídit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka