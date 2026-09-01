Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Boží plán dokáže být krutý i vtipný. Seriálu ale podráží nohy problematické postavy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V úterý večer startuje na obrazovkách televize Nova seriál Boží plán, od něhož si stanice slibuje další hit. Vsadila proto na jistotu a diváci se mohou těšit na kombinaci sitcomu i vztahového dramatu.
Boží plán dokáže být krutý i vtipný. Seriálu ale podráží nohy problematické postavy

Boží plán dokáže být krutý i vtipný. Seriálu ale podráží nohy problematické postavy

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Září na Netflixu: Fauda tne do živého, monstrum Lizzie Borden do rodičů a Gentlemani střílí do gangsterů
Září na Netflixu: Fauda tne do živého, monstrum Lizzie Borden do rodičů a Gentlemani střílí do gangsterů
TV tipy: Oblíbené Moře na dvoře, nový Boží plán i komiksový Blade
TV tipy: Oblíbené Moře na dvoře, nový Boží plán i komiksový Blade

Prázdniny jsou definitivně u konce a televize se naplno probouzejí z letního odpočinku. V bedně vás tak...

Top kina ČR: Návrat Harryho Pottera skončil úspěchem. Fantasy klasika ohrozila i Spider-Mana
Top kina ČR: Návrat Harryho Pottera skončil úspěchem. Fantasy klasika ohrozila i Spider-Mana

Návštěvnost českých kin na konci prázdnin už začala mírně klesat, megahity Odyssea a Spider-Man: Zbrusu...

Nejobsazovanější herečka současnosti slaví 30. Zendaya kombinuje krásu s mimořádný talentem
Nejobsazovanější herečka současnosti slaví 30. Zendaya kombinuje krásu s mimořádný talentem

Mohla být jednou z klasických disneyovských hvězdiček, jejichž sláva vyhasne hned po konci úspěšného...

Fanoušci Polabí i Zrádců si připlatí. Prima výrazně zdražuje předplatné své platformy
Fanoušci Polabí i Zrádců si připlatí. Prima výrazně zdražuje předplatné své platformy

Prima+ sice není tak velkým streamovacím gigantem jako konkurenční Oneplay, i přesto už si dokázala...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.