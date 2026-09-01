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Pogačar si léta vyhýbal těžkým pádům, teď ho jeden zastavil. Zasažen bude i přestupový trh cyklistiky

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Pětinásobný vítěz Tour de France poprvé v kariéře nedokončil etapový závod. Diagnóza je vážná, podzimní program visel na vlásku ještě předtím, než sanitka opustila trať.
Pogačar si léta vyhýbal těžkým pádům, teď ho jeden zastavil. Zasažen bude i přestupový trh cyklistiky

Pogačar si léta vyhýbal těžkým pádům, teď ho jeden zastavil. Zasažen bude i přestupový trh cyklistiky

Zdroj: Superbia23 / Creative Commons / CC - BY- SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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