Pogačar si léta vyhýbal těžkým pádům, teď ho jeden zastavil. Zasažen bude i přestupový trh cyklistiky

Sobota 29. srpna 2026, osmá etapa Vuelty mezi Puçolem a Xeracem. Zhruba 32 kilometrů před cílem, na přímém úseku těsně před stoupáním Puerto de Barx, Tadej Pogačar ztrácí kontrolu nad kolem. Příčina zůstává nejasná; z týmu později zaznělo, že mohlo jít o drobný kámen nebo nečistotu na silnici. Výsledek je ale jednoznačný: lídr závodu, muž v červeném dresu se třemi etapovými výhrami v nohách, leží na asfaltu. Sanitka, nemocnice, konec Vuelty. První odstoupení z etapáku v celé jeho kariéře.
Diagnóza: tři zranění, jedno komplikuje druhé
Lékařský ředitel UAE Team Emirates-XRG potvrdil kombinaci, která v pelotonu budí respekt: otřes mozku, dislokovaná zlomenina levé klíční kosti a stabilní zlomenina krčního obratle C7. K tomu mnohočetné odřeniny. Klíční kost by za normálních okolností znamenala operaci do 48 hodin a návrat na kolo za čtyři až šest týdnů. Jenže otřes mozku celý postup zbrzdil, operace byla podle vyjádření týmového lékaře odložena kvůli protokolu, který vyžaduje stabilizaci neurologického stavu před narkózou. Pogačar byl převezen sanitkou do nemocnice v Barceloně.
Zlomenina C7 je označena jako stabilní, tedy bez neurologického deficitu a bez bezprostředního ohrožení míchy. To je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že tři zranění najednou prodlužují rekonvalescenci nelineárně, každé z nich vyžaduje jiný režim a jiný časový horizont.
Kalendář, který nečeká
Pogačar přijel na Vueltu jako čerstvý vítěz Tour de France, svůj pátý triumf slavil 27. července 2026. Před pádem měl jasně narýsovaný podzim:
- MS v Montréalu – silniční závod 27. září 2026
- ME v Lublani – 2.–7. října 2026
- Il Lombardia – 10. října 2026
Od pádu do silničního závodu na MS zbývá 29 dní. Necelý měsíc na to, aby se zhojil otřes mozku, proběhla operace klíční kosti, začala rehabilitace a Pogačar se vrátil na závodní úroveň. Montreal je podle nás prakticky nereálný. Říjnové cíle, Lublaň a Lombardie, jsou časově o něco přijatelnější, ale bez oficiálního vyjádření týmu k termínu návratu jde o pouhou aritmetiku, ne o prognózu.
Pro srovnání: Jonas Vingegaard po pádu na Itzulia v dubnu 2024 utrpěl zlomenou klíční kost, několik žeber, pohmoždění plíce a pneumotorax. Z nemocnice odešel po dvanácti dnech, na kolo se vrátil až po měsících. Primož Roglič po pádu na Tour 2024 měl zlomeninu v dolní části zad a zbytek sezony de facto ztratil. Pogačarův profil zranění je bližší těmto velkým výlukám než běžnému scénáři „zlomená klíční kost, šest týdnů pauza, návrat“.
Vuelta bez krále: kdo získal prostor
Okamžitý dopad je sportovní a měřitelný. Po deváté etapě vede celkovou klasifikaci Enric Mas před Rogličem o 1:18 a před Félixem Gallem o 1:39. Blízko zůstávají Oscar Onley i Richard Carapaz. Závod, který Pogačar tři dny ovládal s drtivou převahou, se přes noc proměnil v otevřenou bitvu pěti šesti jezdců. Poslední lídr, který z Vuelty odstoupil po pádu, byl v roce 2010, šestnáct let čekání na podobný zvrat.
Pro jezdce jako Mas nebo Gall je to příležitost, která se v kariéře nemusí opakovat. Vítězství na Grand Tour bez Pogačara v pelotonu má jinou váhu než stříbro za ním, ale pořád je to vítězství na Grand Tour. A právě tady začíná řetězec, který sahá dál než jen k jednomu závodu.
Co pád mění uvnitř supertýmu
Pogačarova smlouva s UAE běží do roku 2030. Isaac Del Toro, který na letošní Tour dojel na stupních vítězů, má kontrakt do roku 2031. Tým ještě v srpnu oznámil příchody Marka Friga a Abela Balderstonea pro sezonu 2027. Žádná panika, žádný požár na přestupovém trhu.
Přesto pád mění vnitřní logiku. Když je Pogačar zdravý, celý tým se točí kolem něj: domestici, taktika, rozložení sezony. Jakmile vypadne na neurčito, otevírají se otázky, které za normálních okolností nikdo neklade nahlas. Kdo pojede jako lídr, pokud Pogačar nestihne Lombardii? Dostane Del Toro volnou ruku na podzimních klasikách? Změní se plánování Grand Tour pro rok 2027, pokud rekonvalescence přesáhne do zimní přípravy?
Nejde o přestupové zemětřesení v účetním slova smyslu, smlouvy jsou podepsané, kádr složený. Jde o přerozdělení statusu, pozornosti a prostoru. A to je v cyklistice měna, která má svou hodnotu. Jezdci, kteří dostanou šanci vést tým místo Pogačara, si budují vyjednávací pozici pro budoucí kontrakty. Rivalové, kteří na Vueltě najednou bojují o celkové vítězství, zvyšují svou tržní cenu. Efekt se neprojeví v titulcích o přestupech příští týden, ale v rozhovorech agentů příští zimu.
Aura, která poprvé praskla
Vedení UAE po etapě řeklo jedinou větu, která stojí za zapamatování: „Prioritou je Tadej jako člověk.“ Žádná zmínka o závodech, žádný časový plán. V kontextu týmu, který posledních pět let budoval celou identitu kolem jednoho jezdce, je to věta, která říká víc než jakýkoli lékařský bulletin.
Pogačarova výkonová dominance zůstává nedotčená, pět Tour, tři etapové výhry na Vueltě ještě před pádem. Co se poprvé narušilo, je představa fyzické nezranitelnosti. Od Liège–Bastogne–Liège v dubnu 2023 ho žádný pád nevyřadil ze závodu. Tři roky bez pádového odstoupení v pelotonu, kde padají všichni. A pak jeden přímý úsek, jeden kámen na silnici, jedna vteřina.
Šest týdnů do Lombardie. Dvacet devět dní do Montréalu. Hodiny od operace, která ještě neproběhla.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta