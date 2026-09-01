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Holandská omáčka: Francouzské nebe v puse může být kuchařskou zkouškou. Troufnete si?

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Krémová, máslová, se svěžím nádechem citrónu. Možná ji znáte jako hedvábnou omáčku z vejce Benedikt, k němuž neodmyslitelně patří. Využití má holandská omáčka ale mnohem pestřejší a připravit si ji zvládnete i doma.
máslo v holandské omáčce

máslo v holandské omáčce

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

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