Nadýchané Honzovy buchty plněné domácími povidly: Pohádková česká klasika ze starodávného pekáče

Kdykoliv se řekne poctivé
české pečení, většině z nás se okamžitě vybaví vůně čerstvě upečených . Tyto zlatavé, Honzových buchtiček neuvěřitelně vláčné a jemné bochánky naplněné štědrou porcí hustých jsou zkrátka nesmrtelnou klasikou. Připomínají pravé pohádky, domácích povidel rodinné pohodu i nedělní odpoledne u babičky.
Skutečné tajemství jejich dokonalé nadýchanosti spočívá v poctivém propracování a dvojitém kynutí: nejprve v míse a podruhé přímo v pekáči těsně před pečením. kynutého těsta
Můj tip zní: Aby se buchtičky po upečení od sebe krásně oddělovaly a zůstaly po stranách neuvěřitelně vláčné, nezapomeňte je při skládání do pekáče důkladně potřít rozpuštěným máslem ze všech stran i v místech, kde se vzájemně dotýkají. Recept na nadýchané české Honzovy buchty s domácími povidly
Celkový čas přípravy a pečení pokrmu: 102 minut Ingredience potřebné k přípravě Honzových buchtiček
Kynuté těsto: 30 g čerstvého droždí 60 g moučkového cukru 240 ml vlažného mléka (230 až 250 ml) 500 g polohrubé mouky 1 špetka soli 1 balení vanilkového cukru 3 žloutky 100 g změklého másla (50 g do těsta a 50 g na potření)
Náplň a dokončení: 250 g hustých domácích povidel 2 lžíce moučkového cukru (na závěrečné posypání) Foto: Cooky.cz, buchty plné chuti Postup při přípravě Honzovek z kynutého těsta
1. Z
30 g čerstvého droždí, 1 lžičky moučkového cukru a poloviny (cca 120 ml) vlažného mléka namíchejte v hrníčku kvásek a nechte ho na teplém místě přibližně 10 minut vzejít.
2. Do větší mísy prosejte
polohrubou mouku, přidejte špetku soli, zbylý moučkový cukr, vanilkový cukr, 3 žloutky, zbylé vlažné mléko a vzešlý kvásek.
3. Suroviny zlehka propracujte, nakonec přidejte
50 g změklého másla a vypracujte hladké, jemné a nelepivé těsto.
4. Mísu přikryjte utěrkou a nechte na teplém místě kynout přibližně
35 minut (30 až 40 minut).
5. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučený vál, zlehka ho propracujte a rozdělte na stejně velké kousky, ze kterých vytvarujte placičky.
6. Na každou placičku dejte přibližně 1 lžíci
hustých domácích povidel, okraje těsta pečlivě spojte k sobě a vytvarujte úhlednou buchtičku.
7. Pekáč vymažte částí rozpuštěného másla a buchty do něj naskládejte spojem dolů.
8. Buchty štědře potřete zbylým
50 g rozpuštěného másla po celém povrchu i po stranách mezi sebou a nechte je v pekáči ještě nepečené kynout přibližně 20 minut (15 až 25 minut). Foto: Cooky.cz, ještě pocukrovat
9. Troubu rozpalte na 190 stupňů.
10. Vykynuté buchty vložte do vyhřáté trouby a pečte na 190 stupňů přibližně
22 minut (20 až 25 minut), dokud nebudou na povrchu krásně zlatavé.
11. Upečené horké buchty vytáhněte z trouby, nechte
5 minut mírně zchladnout, posypte moučkovým cukrem a podávejte. Tipy redakce: Žloutky i zbylé suroviny vytáhněte z lednice s předstihem, aby měly pokojovou teplotu, díky čemuž těsto nakyne mnohem rychleji a rovnoměrněji. Do povidlové náplně můžete přimíchat pár kapek rumu a špetku mleté skořice nebo nastrouhanou citrónovou kůru pro ještě bohatší vůni. Spoj na spodní straně buchtičky důkladně zmáčkněte a zapravte, aby vám povidla při pečení v troubě nevytékala do pekáče. Pokud chcete, aby byly buchty po upečení ještě vláčnější, můžete je hned po vytažení z trouby zlehka potřít smetanou nebo kapkou rumu smíchanou s rozpuštěným máslem. Vychladlé buchtičky uchovávejte zabalené v čisté utěrce nebo pod poklopem, kde vydrží dokonale měkké a nadýchané i druhý den.
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