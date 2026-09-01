Federer při uvedení do Síně slávy neudržel slzy. Stačilo, aby promluvil o své manželce Mirce

Horseshoe Court v Newportu na Rhode Islandu, půl sedmé večer, třiatřicet bývalých členů Síně slávy v publiku a poprvé v historii akce i červený koberec před ceremonií. Federer stál na pódiu, kam ho před chvílí uvedla Mirka osobní řečí zakončenou slovy o „manželovi, nejlepším příteli a novém členu Síně slávy“. A pak začal mluvit sám. O dětství v Basileji, o rodičích, o štěstí hrát přes generace od Agassiho po Djokoviče. Statistiky prakticky přeskočil. Když se dostal k Mirce, hlas se mu zlomil.
Pasáž, která zastavila večer
Podle oficiálního shrnutí ATP šlo o nejemotivnější bod celé ceremonie. Federer popsal Mirku jako člověka, který mu pomohl víc se soustředit na tenis, mít radost ze všeho ostatního a dělat „nemožné“ v životě celé rodiny. Řekl, že ho inspiruje každý den.
Nebyla to zdvořilostní zmínka na konci děkovné řeči. Byla to ústřední teze celého projevu, že kariéra s dvaceti grandslamovými tituly nestojí na jednom člověku s raketou, ale na síti lidí kolem něj. A Mirka v té síti drží nejsilnější uzel.
Víc než „manželka tenisty“
Mirka Vavrinec a Roger Federer se poznali na olympiádě v Sydney v roce 2000. Ona sama hrála na okruhu WTA, než ji zastavilo zranění. V rané fázi jeho kariéry ho rozehrávala před zápasy. Jsou spolu šestadvacet let, mají dvě sady dvojčat.
V Mirčině úvodní řeči zazněl detail, který leccos vysvětluje: Federer byl prý připravený skončit s cestováním po okruhu, kdyby Mirka kvůli těhotenství už nemohla jezdit s ním. Neodešla tedy do zákulisí. Zůstala jeho sparingpartnerkou, jen jiného druhu.
Slzy, které nejsou poprvé
Federer má s veřejnými emocemi dlouhou historii. Síň slávy na jeho oficiálním profilu připomíná slzy po prvním wimbledonském titulu v roce 2003. Loučení na Laver Cupu v září 2022 bylo celé postavené na pláči, objetích s Nadalem a děkování rodině. Sám tehdy řekl, že šlo o slzy radosti a satisfakce.
Newportský večer ale měl jinou gravitaci. V roce 2022 Federer odcházel z kurtu, loučil se s výkonem, se zápasy, s adrenalinem. V roce 2026 stál na pódiu jako člověk, který má čtyři roky odstup a může se podívat na celou kariéru najednou. A rozhodl se ji zarámovat ne přes čísla, ale přes lidi.
Bilanční řeč bez bilance
Co v projevu nápadně chybělo, bylo počítání. Dvacet grandslamů, 103 turnajových titulů, 310 týdnů na prvním místě, nic z toho Federer neakcentoval. Místo toho mluvil o tom, že sláva nikdy nebyla cíl a že chtěl celý život dělat něco, co miluje. Vyzval další generace, aby riskovaly a přinesly do tenisu věci, které tu ještě nebyly. A uzavřel větou, kterou zachytil Reuters: „Tohle není loučení.“
Tenis z jeho života nezmizel, jen změnil podobu. Federer po kariéře mluví hlavně o dětech, o logistice domácnosti se čtyřmi školáky, o práci pro svou nadaci. Při uvedení řekl, že jeho čas hráče skončil, ale tenis zůstane v průsečíku všeho, na čem mu záleží.
Kde si večer pustit zpětně
Exkluzivní přenos ceremonie měl Tennis Channel a jeho aplikace. Síň slávy zároveň zveřejnila sestřih na svém YouTube kanálu; nejde o plný záznam, ale o klíčové momenty včetně Mirčina úvodu a Federerovy děkovné pasáže.
Federer si mohl v Newportu projít dvacet grandslamů slide po slidu. Místo toho se podíval do publika na ženu, se kterou je od svých devatenácti, a řekl, co obvykle zůstává za zavřenými dveřmi šatny. Síň slávy uchovává rekordy. Tenhle večer uchovala něco jiného.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář