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Pohlreich vyrazil na jih Čech. V restauraci Trilobit objevil gastronomické druhohory

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Restaurace Trilobit ve Veselí nad Lužnicí bývala známou zastávkou na cestě do Rakouska. Po otevření dálnice ale přišla o část zákazníků a podnik se začal potýkat s finančními i provozními problémy. Podnik, který v poslední době vystřídal řadu provozovatelů, zkusil najít pomoc u Zdeňka Pohlreicha v pořadu Ano, šéfe!
Pohlreich vyrazil na jih Čech. V restauraci Trilobit objevil gastronomické druhohory

Pohlreich vyrazil na jih Čech. V restauraci Trilobit objevil gastronomické druhohory

Zdroj: FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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