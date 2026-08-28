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Noční nehoda ve Velkém Meziříčí: Sedmnáctiletý motorkář skončil v nemocnici

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Ve čtvrtek tři hodiny po půlnoci řešili policisté nehodu motorkáře, ke které došlo na rovném úseku ve Velkém Meziříčí. Škoda je přes 55 tisíc, zranění byla pouze lehká.
Noční nehoda ve Velkém Meziříčí: Sedmnáctiletý motorkář skončil v nemocnici

Noční nehoda ve Velkém Meziříčí: Sedmnáctiletý motorkář skončil v nemocnici

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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