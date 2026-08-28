Noční nehoda ve Velkém Meziříčí: Sedmnáctiletý motorkář skončil v nemocniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Noční nehoda ve Velkém Meziříčí: Sedmnáctiletý motorkář skončil v nemocnici
Jihlavský dopravní podnik dnes představil nové autobusy na zemní plyn, které budou jezdit ulicemi města....
Ne jen obyčejný bazén, ale moderní prostor pro plavání, vodní radovánky, rodiny s dětmi i pohodový letní...
Celý začínající víkend se budou řidiči na Vysočině mnohem častěji setkávat s policejními hlídkami. Strážci...
V příštím týdnu se bude na letišti Jihlava–Henčov konat vojenský výcvik jednotek Armády České republiky z...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- POLITICKÁ KORIDA: Je v Jihlavě dostatek letních zahrádek? Odpovídají zastupitelé
- Stalo se v roce 1921: Hašek začal na Lipnici psát Osudy dobrého vojáka Švejka
- Lidé v Pelhřimově pomohli Šimonkovi. Jeho rodiče si vyslechli krutou diagnózu
- Školku v Brodě navštívil zloděj. Ukradl peníze, mobily a vyplenil lékárničku