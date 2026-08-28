Liberecká škola stěhuje věci zpátky, náhradní prostory se nemohou kvůli požární výjimce využívat

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Liberecká škola stěhuje věci zpátky, náhradní prostory se nemohou kvůli požární výjimce využívatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pracovníci Základní školy Kaplického v Liberci zažívají závěr prázdnin pod značným tlakem. Nejprve celou školu kvůli plánované rekonstrukci vystěhovali a měsíc a půl připravovali…
śkola, třída
Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Zatímco soukromí pořadatelé, kluby a festivaly musí Ochrannému svazu autorskému (OSA) odvádět poplatky do...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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