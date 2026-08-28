Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Hádka na náměstí v Nuslích skončila pobodáním, jednoho muže odvezli do nemocnice

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policisté zasahovali v pátek odpoledne na náměstí Bratří Synků, kde hádka dvou mužů přerostla ve fyzické napadení. Jeden z nich vytáhl nůž a druhého pobodal. Útočníka na místě zadrželi, zraněného odvezli záchranáři do nemocnice.
Hádka na náměstí v Nuslích skončila pobodáním, jednoho muže odvezli do nemocnice

Hádka na náměstí v Nuslích skončila pobodáním, jednoho muže odvezli do nemocnice

Zdroj: Eva Hradilová
Reklama
Další články z Pražská Drbna
Autobusy ze středních Čech mířící do Prahy budou kvůli zúžením nabírat zpoždění
Autobusy ze středních Čech mířící do Prahy budou kvůli zúžením nabírat zpoždění
Řidička vjela na přejezd i přes výstrahu přímo před policií. Přišla o peníze i body
Řidička vjela na přejezd i přes výstrahu přímo před policií. Přišla o peníze i body

Během dvou hodin zaznamenali pražští policisté celkem šestnáct přestupků týkajících se chování řidičů na...

V pokáceném stromě našli vajíčka, vypiplané sovičky teď zachránci vypustili do světa
V pokáceném stromě našli vajíčka, vypiplané sovičky teď zachránci vypustili do světa

Když v únoru přivezli do Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Praze pět vajíček z pokáceného...

Policie odvolala pátrání po seniorce, která se ztratila z vinohradské nemocnice
Policie odvolala pátrání po seniorce, která se ztratila z vinohradské nemocnice

Policisté pátrali po devětaosmdesátileté ženě, která se ztratila z vinohradské nemocnice. Má problémy s...

S Lítačkou si lidé půjčí kola zdarma další 2 roky, limit se zvýší na 4 jízdy denně
S Lítačkou si lidé půjčí kola zdarma další 2 roky, limit se zvýší na 4 jízdy denně

Praha bude další dva roky nabízet možnost využít jízdy na sdílených kolech zdarma lidem s kuponem na MHD a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

Všechny články tohoto autora →
Pražská Drbna
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.