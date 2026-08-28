Vandal nenávratně poškodil mladou lípu, město vypsalo odměnu za info o pachateliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vandal nenávratně poškodil mladou lípu, město vypsalo odměnu za info o pachateli
Německý řidič se svým automobilem u hraničního přechodu Rozvadov proletěl místem, kde se aktuálně opravuje...
Původně se očekávalo, že lidé o místa v novém parkovacím domu Atom v Plzni na Lochotíně svedou bitvy...
Těžké zranění utrpěla motorkářka, která v pátek ráno havarovala na silnici mezi obcemi Starý Klíčov a Nový...
Uvázaný pes před obchodem s uzeninami zaujal dvojici mužů v Plzni na Klatovské třídě. Nejprve si zvíře...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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