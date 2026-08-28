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Holčička se topila na koupališti. Pomohla náhodná plavkyně, plavčíci i lékařka

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Začátkem srpna zasahovali záchranáři u tonoucí předškolačky na brněnském koupališti. Dívku pod vodou našla náhodná plavkyně a na pomoc přispěchali také plavčíci. Ještě před příjezdem záchranářů se do záchrany zapojila lékařka z brněnské Dětské nemocnice, která byla na koupališti se svými dcerami.
Zasahující lékařka se svými dětmi.

Zasahující lékařka se svými dětmi.

Zdroj: ZZS JMK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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