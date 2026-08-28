Holčička se topila na koupališti. Pomohla náhodná plavkyně, plavčíci i lékařka

Holčička se topila na koupališti. Pomohla náhodná plavkyně, plavčíci i lékařkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zasahující lékařka se svými dětmi.
Koruna hráze Brněnské přehrady projde opravou, hráz bude více než rok pro pěší i dopravu zcela uzavřena, a...
Své teritorium brání pomocí písní, jejich zuby připomínají malé kly a vlhké polštářky na chodidlech jim...
Poslední prázdninový víkend je tu a s ním i pořádná porce akcí napříč jižní Moravou. Teploty se budou držet...
Archeologové objevili při stavbě obchvatu Břeclavi keltskou studnu starou více než dva tisíce let. Ve...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →