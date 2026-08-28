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Mladý muž se na polní cestě pokusil surově znásilnit čtyřiašedesátiletou ženu

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Dennívýzva
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Na polní cestě mladý muž napadl čtyřiašedesátiletou ženu, která tam byla na procházce. Incident se stal nedaleko menší obce u Nýřan na Plzeňsku už koncem května. Kriminalistům se podařilo po třech měsících vyšetřování pouze na základě popisu zadržet podezřelého pachatele.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Jan Luxík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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