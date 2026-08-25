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Rakytník Sibiřský poklad pro imunitu v zimě

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Rakytník řešetlákový se v posledních letech stal naprostou hvězdou mezi českými superpotravinami. Tento odolný keř s drobnými oranžovými plody nabízí komplexní podporu pro vyčerpaný organismus. Drobné kuličky v sobě ukrývají nejen obrovskou porci vitaminu C, ale také bohatou zásobu vitaminů A a E, zdravých tuků a minerálů. Pravidelné užívání rakytníku v období zvýšeného výskytu viróz dokáže výrazně zkrátit dobu rekonvalescence a vrátit tělu chybějící energii.
Clusters of bright orange berries on a sea buckthorn branch with narrow gray-green leaves in sunlight

Clusters of bright orange berries on a sea buckthorn branch with narrow gray-green leaves in sunlight

Zdroj: Plné zdraví
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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