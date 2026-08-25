Rakytník Sibiřský poklad pro imunitu v zimě

Rakytník řešetlákový se v posledních letech stal naprostou hvězdou mezi českými superpotravinami. Tento odolný keř s drobnými oranžovými plody nabízí komplexní podporu pro vyčerpaný organismus. Drobné kuličky v sobě ukrývají nejen obrovskou porci vitaminu C, ale také bohatou zásobu vitaminů A a E, zdravých tuků a minerálů. Pravidelné užívání rakytníku v období zvýšeného výskytu viróz dokáže výrazně zkrátit dobu rekonvalescence a vrátit tělu chybějící energii.
Clusters of bright orange berries on a sea buckthorn branch with narrow gray-green leaves in sunlight
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