Málo známý čaj čaga ukrývá neobyčejně cenné složení. Organismu nabízí betaglukany, adaptogeny i antioxidanty

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Málo známý čaj čaga ukrývá neobyčejně cenné složení. Organismu nabízí betaglukany, adaptogeny i antioxidantyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zkoušíte rádi nové bylinkové čaje? Pokud ano, pak vás zaujme i dnešní článek, který je věnován méně známému čaji. Čaj se připravuje z houby nazývané chaga (čaga) nebo také Inonotus obliquus či rezavec šikmý. Jedná se o tradiční surovinu severských a sibiřských kmenů po celá staletí. Za její popularitou a oblibou stojí pestré spektrum bioaktivních látek. Je jedním z nejčistších zdrojů betaglukanů, adaptogenů a antioxidantů na světě.
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Nesprávně uložené ořechy snadno napadne nebezpečná plíseň. Vhodné skladování chrání jejich kvalitu i lidské zdraví
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