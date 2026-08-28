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Přípravu jídel dokážou výrazně zjednodušit šikovní kuchyňští pomocníci. Vyplatí se je mít neustále na dosah ruky

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Kupované polotovary nejsou o ničem. Zdraví moc neprospívají a většinou ani chuť není nic moc. Ovšem mít doma připravené věci, které urychlí a usnadní vaření i pečení, to už je jiná. Co si tak doma připravit kvásek, zeleninový bujón, mít v mrazáku po ruce vývar nebo v lednici připravenou jíšku? To vám může výrazně zkrátit čas přípravy jídla.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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