Srdce i mozek potřebují dostatek zdravých tuků. Vyšší hladina omega-3 mastných kyselin bývá spojována s delším životem

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Srdce i mozek potřebují dostatek zdravých tuků. Vyšší hladina omega-3 mastných kyselin bývá spojována s delším životemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Studie zkoumaly souvislost mezi „omega-3 indexem“ a nemocemi postihujícími srdce, mozek, oči a klouby. Je ale málo studií, které se zabývají jejich možným vlivem na délku života.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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