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Chcete začít cvičit? Trenér radí, jak odhodit obavy a zamilovat si pohyb

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Trápí vás pár centimetrů v pase navíc, chybějící fyzička nebo jen toužíte po pevnějším zdraví a prevenci před obtížemi? Důvody pro změnu máme různé a první krok často bývá plný pochybností: spousta z nás se bojí pohledů ostatních v posilovně. Hoďte obavy za hlavu! Rozhoupat se je to nejtěžší, potom už se pohyb stane přirozenou součástí vašeho dne.
Cvičení na záda

Cvičení na záda

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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