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O prázdninách na jihočeských silnicích zemřelo deset lidí, stejně jako loni

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O prázdninách zemřelo při nehodách na jihočeských silnicích deset lidí. Je to stejně jako před rokem. V červenci měly nehody tři oběti, v srpnu zahynulo sedm lidí. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 26 životů.
O prázdninách na jihočeských silnicích zemřelo deset lidí, stejně jako loni

O prázdninách na jihočeských silnicích zemřelo deset lidí, stejně jako loni

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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