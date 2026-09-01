O prázdninách na jihočeských silnicích zemřelo deset lidí, stejně jako loniPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
O prázdninách na jihočeských silnicích zemřelo deset lidí, stejně jako loni
Do lavic v prvních třídách jihočeských základních škol dnes usedlo 7200 prvňáků. Celkem mateřské, základní...
Římov letos získal titul Vesnice roku Jihočeského kraje a nyní má šanci uspět i v celostátním kole. O...
Stát si vezme z loňského zisku Budějovického Budvaru 300 milionů korun, o 200 milionů méně než ze zisku z...
Tragická dopravní nehoda se stala na silnici I/23 u obce Nová Olešná na Jindřichohradecku. Při havárii...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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