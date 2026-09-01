Dcera Vladimíra Růžičky už není malá holčička. Lejla vyrazila do třetí třídy a ukázala vlastní styl

Začátek září znamenal návrat do školních lavic také pro rodinu bývalého reprezentačního trenéra Vladimíra Růžičky. Jeho nejmladší dcera Lejla nastoupila do třetí třídy a první školní den si žádal také odpovídající přípravu. Zatímco ještě před několika lety měla velké slovo při výběru oblečení především její maminka Marie, dnes už si osmiletá školačka vytváří vlastní představu o tom, jak chce vypadat. Na aktuálních snímcích je patrné, jak rychle Lejla dospívá. Dlouhé rozpuštěné vlasy a mnohem dospělejší oblečení jí dodaly úplně jiný vzhled, než na jaký byli lidé u malé dcery Růžičkových zvyklí.
O oblečení už si rozhoduje sama
Na první školní den tentokrát Lejla sáhla po širokých plisovaných kalhotách, které doplnila přiléhavou bílou prošívanou bundičkou. Výsledkem byla jednoduchá kombinace odpovídající současné módě mezi mladými dívkami. Výraznou proměnu podtrhly také její dlouhé vlasy, které nechala volně rozpuštěné. Právě vlastní styl se podle Marie Růžičkové stává pro dceru stále důležitější. Maminka jí sice ještě někdy poradí, hlavně pokud se její představy začnou příliš přibližovat trendům určeným spíše starším dívkám, většinu věcí si však Lejla vybírá sama. Doba, kdy jí rodiče připravovali kompletní outfit, se tak pomalu stává minulostí.
Zájem o módu přitom u Lejly není úplnou novinkou. Už jako malá měla blízko k oblečení, doplňkům i nejrůznějším úpravám vlasů. V minulosti se například objevila s výraznými zapletenými copánky, které jí vytvořila právě maminka. Postupem času ale začíná být stále více vidět její vlastní vkus. Změna je dobře patrná také při srovnání s předchozími školními roky. Ještě při nástupu do první nebo druhé třídy volila rodina spíše slavnostní dětské kombinace. Nyní už Lejla působí mnohem více jako školačka, která sleduje trendy a chce o svém vzhledu rozhodovat sama.
Prázdnin se jí opouštět nechtělo
Samotný návrat do školy však Lejla podle maminky nevyhlížela s velkým nadšením. Důvodem nejsou problémy s učením, právě naopak. Ve škole se jí daří, jen podobně jako řadě dalších dětí by si ráda ještě prodloužila prázdniny. Výhodou pro celou rodinu je alespoň to, že škola neleží daleko. Lejla navštěvuje školu přímo v obci, kde rodina žije, a od domu ji má jen několik minut. Marie Růžičková si navíc tamní prostředí v minulosti pochvalovala především kvůli komornější atmosféře a vedení školy.
S prvním zářím se zároveň do rodinného života vrací pravidelnější režim. Vedle vyučování čekají Lejlu také její zájmové aktivity, mezi nimiž má své místo především tanec. V minulosti si navíc vyzkoušela i led pod vedením svého slavného otce. Vladimír Růžička patří k nejvýraznějším osobnostem českého hokeje a dcera už měla možnost nazout brusle a trénovat společně s ním. Zda ji bude sport bavit dlouhodobě, ukáže až čas. V tuto chvíli je však zřejmé hlavně jedno. Z malé Lejly, kterou veřejnost znala po boku slavných rodičů jako malé dítě, se velmi rychle stává samostatná školačka s vlastními názory, zájmy i představou o tom, co si ráno vezme na sebe.
autorský text, Instagram