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Dcera Vladimíra Růžičky už není malá holčička. Lejla vyrazila do třetí třídy a ukázala vlastní styl

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Osmiletá Lejla Růžičková zahájila další školní rok. Dcera hokejové legendy Vladimíra Růžičky a jeho manželky Marie se za poslední dobu výrazně proměnila a je vidět, že z malé holčičky pomalu vyrůstá slečna, která už dobře ví, co se jí líbí.
Dcera Vladimíra Růžičky vyrazila do třetí třídy.

Dcera Vladimíra Růžičky vyrazila do třetí třídy.

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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