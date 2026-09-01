Rozhodnutí o Amazonu v Boršově padne až v září. Zastupitelé hlasování odložili

Zastupitelé Boršova nad Vltavou nerozhodli o plánovací smlouvě, která souvisí s připravovanou výstavbou distribučního centra Amazonu. Rozhodnutí mělo padnout do konce srpna, nakonec jej odložili na další jednání, které proběhne 17. září. Do té doby budou dál řešit podmínky projektu i jeho dopady na obec a okolí.
Projekt připravují investiční skupina Accolade a developerská společnost Garbe Industrial. Původně schválený záměr počítal se čtyřmi halami o celkové zastavěné ploše zhruba 148 tisíc metrů čtverečních. Dvě z nich už mají stavební povolení.
Investor následně navrhl původní záměr změnit a místo čtyř hal postavit jedno velké distribuční centrum pro Amazon. Jeho zastavěná plocha by byla přibližně poloviční oproti původně plánovanému rozsahu.
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Pro obec je zásadní plánovací smlouva. Ta by v případě dohody stanovila konkrétní závazky investora vůči Boršovu. Podle starostky Romany Rýcové mezi nimi má být finanční příspěvek obci, vybudování chodníku směrem k vlakovému nádraží nebo opatření, která mají zabránit vjezdu automobilů na místní komunikaci známou jako Honskondlovka.
Investor navíc v srpnu Boršovu představil další variantu. Projekt by mohl upravit tak, aby pro jeho uskutečnění nepotřeboval souhlas obce. Starostka tuto možnost označila za „Amazon bez nás“. Právě tato varianta podle ní zásadně mění dosavadní vyjednávání.
„Investor nás seznámil s novou variantou, o které jsme nevěděli a která znamená postavit Amazon bez souhlasu obce, tak, že by projekt upravil, aby nás k tomu nepotřeboval. Jak nám sdělili odborníci na tuto problematiku, změna může být hotová maximálně do tří měsíců. Obecní zastupitelstvo tudíž stojí před rozhodnutím, zda schválit projekt s výhodami nebo jej neschválit a počítat se všemi důsledky,“ sdělila v polovině srpna starostka obce Romana Rýcová.
Accolade a Garbe aktuální odklad rozhodnutí na 17. září kritizují. „Další odklad nás mrzí, protože prodlužuje období nejistoty ohledně konečné podoby projektu,“ uvedli ve společném prohlášení Tomáš Mile za Accolade a Veronika Zacha za Garbe.
Investoři podle svých slov nadále pracují se třemi možnostmi. První je původní projekt čtyř průmyslových hal, druhou představuje jedno distribuční centrum Amazonu s plánovací smlouvou s obcí a třetí jedno distribuční centrum bez využití obecního pozemku. Za preferovanou variantu dál označují dohodu s obcí a výstavbu jediné haly na základě plánovací smlouvy.
Obyvatelé se obávají zvýšené dopravy
Právě doprava patří mezi hlavní důvody, proč se část obyvatel i vedení Boršova k projektu staví kriticky. Podle odpůrců může Amazon znamenat výrazné zvýšení provozu.
„Mluvíme o 270 kamionech na den, o 1700 zaměstnanců na směnu. Víme, že takové obrovské množství zaměstnanců pravděpodobně náš region nepokryje, to znamená zase další zatížení dopravy na dovoz pracovníků z širokého okolí, popřípadě pak nájem agenturních pracovníků,“ uvedla obyvatelka Boršova a odpůrkyně záměru Eva Horáková.
Projekt aktuálně nepočítá s leteckou nákladní dopravou. Přestože se plánované distribuční centrum nachází nedaleko Letiště České Budějovice, investor redakci potvrdil, že schválená dokumentace počítá výhradně se silniční kamionovou dopravou. Napojení na případný cargo provoz letiště ani na železniční síť není v současnosti v plánu.
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Podle obyvatel by však měl projekt ovlivnit nejen samotný Boršov, ale i okolní obce. Vedle dopravy se obávají možného zvýšení kriminality v souvislosti s příchodem agenturních pracovníků.
Accolade a Garbe už v areálu působí
Projekt navazuje na průmyslový areál u Českých Budějovic, do kterého obě společnosti už investovaly. Accolade v červenci 2025 oznámila, že od německé společnosti Garbe Industrial Real Estate koupila Garbe Park České Budějovice za více než 2,5 miliardy korun.
Součástí byly dvě průmyslové haly o celkové ploše 50 tisíc metrů čtverečních a pozemky připravené pro další výstavbu. Celý areál má podle údajů společnosti rozlohu zhruba 490 tisíc metrů čtverečních. Na navazující ploše se nyní připravuje projekt distribučního centra Amazonu.
Amazon působí v Česku od roku 2013. První distribuční centrum otevřel v roce 2015 v Dobrovízi u Prahy, druhé pak v roce 2023 v Kojetíně. V loňském roce zaměstnával v České republice v průměru 3660 lidí.