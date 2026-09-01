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Do lavic jihočeských základních škol dnes usedlo 7200 prvňáků

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Do lavic v prvních třídách jihočeských základních škol dnes usedlo 7200 prvňáků. Celkem mateřské, základní a střední školy navštěvuje 113.000 dětí, oproti loňsku jich mírně ubylo. Na jihu Čech si mohly vybrat z 336 mateřských, 270 základních a 90 středních škol. Nové třídy dnes čekaly žáky základních škol například v Hluboké nad Vltavou nebo Jindřichově Hradci. Jihočeský kraj letos do rozvoje středních škol investoval přes 433 milionů korun.
Do lavic jihočeských základních škol dnes usedlo 7200 prvňáků

Do lavic jihočeských základních škol dnes usedlo 7200 prvňáků

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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