Do lavic jihočeských základních škol dnes usedlo 7200 prvňákůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do lavic jihočeských základních škol dnes usedlo 7200 prvňáků
Stát si vezme z loňského zisku Budějovického Budvaru 300 milionů korun, o 200 milionů méně než ze zisku z...
Tragická dopravní nehoda se stala na silnici I/23 u obce Nová Olešná na Jindřichohradecku. Při havárii...
Čtyřicetiletý muž skončil v noci na záchytné stanici poté, co v Českých Budějovicích opakovaně napadl...
Místo zábavy na diskotéce skončila mladistvá dívka v péči své matky. Při policejní kontrole totiž nadýchala...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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