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Myslíte, že dáte na balkon fotovoltaiku, strčíte ji do zásuvky a všechno bude ok? Šeredně se mýlíte

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Koupíte si panel, zapojíte ho do zásuvky a šetříte? V Česku to tak nefunguje. Balkonová elektrárna podléhá přísným pravidlům, vyžaduje souhlas sousedů a bez správné regulace vám může dokonce zdražit účty.
Myslíte, že dáte na balkon fotovoltaiku, strčíte ji do zásuvky a všechno bude ok? Šeredně se mýlíte

Myslíte, že dáte na balkon fotovoltaiku, strčíte ji do zásuvky a všechno bude ok? Šeredně se mýlíte

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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