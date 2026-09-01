Myslíte, že dáte na balkon fotovoltaiku, strčíte ji do zásuvky a všechno bude ok? Šeredně se mýlíte

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Levný solární panel na balkon slibuje jednoduchou cestu k úspoře elektřiny. Stačí prý rozbalit krabici z hobby marketu, pověsit konstrukci na zábradlí a zapíchnout kabel do nejbližší zásuvky. Jenže v okamžiku, kdy mikroinvertor začne dodávat proud do vaší domácí sítě, přestává být zařízení pouhým spotřebičem. Z pohledu energetických předpisů jde o plnohodnotnou výrobnu elektřiny pracující paralelně s veřejnou distribucí.
Tento detail mění všechno. Zatímco ledničku nebo varnou konvici prostě připojíte a funguje, u balkonového panelu vstupujete do světa technických norem, distribučních smluv a právních povinností. Provozovat takový zdroj načerno není možné – správce sítě musí o každém mikrozdroji vědět a schválit jeho připojení.
Papírová válka začíná u distributora
Postup se liší podle toho, ve kterém regionu bydlíte. EG.D vytvořila speciální kategorii pro zdroje do 800 W, které nedodávají elektřinu zpět do sítě, přesto ale vyžaduje uzavření nové smlouvy o připojení. PRE u mikrozdrojů s tímto limitem sice nevyžaduje měření impedance proudové smyčky, ohlášení a schvalovací proces však zůstávají povinné. ČEZ Distribuce má vlastní technické požadavky na bezpečnost a ochranu.
V bytovém domě přichází druhá komplikace. Balkon, lodžie i vnější fasáda patří mezi společné prostory budovy, což znamená, že k instalaci panelu na konstrukci potřebujete předchozí souhlas SVJ nebo bytového družstva. Svévolná montáž může vést ke sporu se sousedy a k výzvě k okamžitému odstranění na vlastní náklady.
Když elektřina teče tam, kam nemá
Nejzákeřnější problém se skrývá v technickém principu fungování. Mikroinvertor sice má výkonový strop 800 W, ale to samo o sobě nezaručuje, že vyrobená energie zůstane jen ve vašem bytě. Představte si slunečné poledne: panely vyrábějí 600 wattů, v domácnosti ale běží pouze lednice se spotřebou 150 W. Vzniká přebytek 450 wattů, který okamžitě začne nekontrolovaně unikat přes zásuvku do veřejné rozvodné sítě.
Klasický elektroměr bez speciálního nastavení může tento přetok vyhodnotit jako neoprávněnou dodávku, případně vám dodanou elektřinu dokonce přičte k účtu jako spotřebovanou. Základní levné sady z marketů téměř nikdy nedokážou zajistit bezpřetokový provoz samy o sobě.
Aby systém dokázal přebytečnou výrobu včas uškrtit nebo přesměrovat, potřebuje znát aktuální odběr celé domácnosti v reálném čase. K tomu slouží chytrý elektroměr v rozvaděči a kompatibilní řídicí regulace. Tyto měřicí prvky nebývají standardní součástí levných balení a jejich dokoupení včetně odborné instalace elektrikářem celou investici citelně prodraží.
Někteří majitelé se snaží pravidla obejít vytvořením nezávislého ostrovního systému. Logika zní lákavě: když vypadne proud ze sítě, panel z balkonu bude napájet alespoň telefon nebo notebook. U běžné balkonové sady to ale takto nefunguje.
Standardní mikroinvertor potřebuje síťové napětí 230 V jako referenční signál, podle kterého synchronizuje svou frekvenci. Jakmile síť vypadne nebo panel vytáhnete ze zásuvky, střídač se z bezpečnostních důvodů během zlomku sekundy zcela vypne, aby neohrozil techniky pracující na vedení. Pouhým odpojením ze zásuvky ostrovní systém nevznikne. K opravdovému nezávislému fungování mimo síť je nutná bateriová stanice s vlastním nezávislým 230V výstupem, což je finančně i konstrukčně úplně jiná kategorie zařízení.
Slibovaná úspora často zůstane jen na papíře
Propagační materiály prodejců často slibují roční výrobu kolem 800 kWh. Taková hodnota je však možná pouze za naprosto ideálních podmínek – při optimálním jižním sklonu panelů a nulovém zastínění během celého dne.
V praxi na balkoně bývá situace odlišná. Svislé zavěšení na zábradlí výrazně snižuje účinnost dopadu slunečních paprsků. Orientace na východ či západ zkracuje dobu špičkového výkonu. Stínění od okolních domů, stromů nebo vyšších pater budovy zásadně sráží celkový zisk.
Největší problém ale představuje okamžitá spotřeba bez přítomnosti drahé baterie. Velkou část energie v době polední špičky domácnost vůbec nevyužije, protože členové rodiny bývají mimo domov. Elektřina se vyrobí, ale nikdo ji v danou chvíli nespotřebuje.
Způsob připojování těchto zdrojů měla změnit nová legislativa. Návrh počítal s jasnými pravidly pro zařízení se střídačem do 800 W a instalovaným výkonem panelů až do 2 kWp. Celý proces by se měl zjednodušit na pouhé oznámení příslušnému distributorovi, přičemž upraven by měl být i režim tolerovaných drobných přetoků.
Legislativní proces je však stále živý. Poslanecká sněmovna 10. července konkrétní pozměňovací návrh na zjednodušení pravidel pro balkonové elektrárny zamítla. Sněmovnou sice prošla samotná hlavní novela zákona, ale již bez této úpravy. Senát následně 20. srpna celou novelu zamítl a vrátil poslancům k novému projednání.
Pro srovnání: v sousedním Německu jsou tato zařízení extrémně populární a funguje jich tam přes milion. K jejich legálnímu provozu skutečně stačí pouze jednoduché online ohlášení. V České republice se na instalaci a bezpečnost těchto zařízení od 1. ledna 2025 vztahuje nová technická norma ČSN 33 2130 ed. 4.
Balkonová elektrárna může být zajímavou technologickou hračkou i funkčním doplňkem moderní domácnosti. Před jejím pořízením je ale nutné počítat nejen s cenovkou na krabici, ale také s technickými požadavky na regulaci přetoků, domluvou se sousedy a splněním pravidel správce sítě.
Zdroje článku: arecenze.cz, dumazahrada.cz, forum24.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková