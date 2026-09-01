Po letech násilí utekla před manželem k rodičům. Než ji našel, zabil čtyři vlastní syny

Rodinné neshody v malé obci na Olomoucku vyvrcholily na konci února roku 1967 tragédií nevídaných rozměrů. Traktorista Josef Svoboda se tehdy rozhodl vyřešit žádost o rozvod ze strany manželky Drahomíry vlastním způsobem. Během jediné noci si jeho agresivita vyžádala sedm lidských životů a pachatel nakonec sám ukončil svůj osud skokem do lomu.
Dlouhé roky domácího násilí
Seznámení s Drahomírou Furmánkovou proběhlo na konci čtyřicátých let a hned po svatbě v roce 1950 začaly obrovské problémy. Manžel svou ženu pravidelně fyzicky napadal a nutil ji k intimnostem proti její vůli.
Násilnické sklony často doprovázely náhlé výčitky svědomí a nečekané slzy. „Většinou to bylo tak, že mě zbil, pak mě na rukách přenesl do postele a tam nade mnou plakal a prosil, abych mu odpustila,“ popisovala Svobodová ve vyšetřovacím spisu. Ráno se útočník choval klidně, večer po návratu z práce se ale situace s pravidelností opakovala.
Zhoršující se situace a vězení
Úřady řešily chování problémového muže hned několikrát. V roce 1960 dostal dvouletý nepodmíněný trest za zneužití cizí ženy. Manželka se během jeho pobytu za mřížemi sblížila s novým partnerem.
Po návratu z výkonu trestu se dozvěděl o jejím novém vztahu a útoky v domácnosti nabraly na intenzitě. Soud ho o pět let později poslal na dvacet měsíců do cely za omezování manželčiny osobní svobody a ublížení na zdraví.
Drahomíra v té době podala žádost o rozvod a s dětmi se odstěhovala do domku v Bukovicích. Pachatel brány věznice opustil dva dny před Štědrým dnem roku 1966. Termín rozvodového stání připadl na samotný konec února dalšího roku.
Útok pod rouškou noci
Manželka měla z blížícího se soudu obavy a raději odjela ke svým rodičům do Vlčic. Svoboda se za ní pokusil dostat večer před soudním jednáním, tchán ho však odmítl pustit přes práh. Odmítnutý muž vydržel zhruba hodinu postávat před brankou a následně se vrátil do Bukovic. Kolem půl druhé ráno tam tupou stranou sekery napadl své čtyři spící syny Josefa, Karla, Zdeňka a Luďka.
Podle vyšetřovatelů se stihl probudit pouze Zdeněk, úderům ale přes veškerou snahu nedokázal zabránit. Pachatel se po činu vydal na pracoviště pro traktor a odjel směrem k ukrývající se ženě. Cestou narazil na hlídkujícího příslušníka Veřejné bezpečnosti. Tomu klidně namluvil, že musí jít brzy do práce kvůli žním, načež mohl bez jakýchkoliv problémů pokračovat v cestě.
Tragické ráno ve Vlčicích
Stroj měl po cestě defekt a zbytek trasy musel útočník dojít pěšky. K domu Furmánkových dorazil rozzuřený Svoboda zhruba kolem sedmé hodiny ranní. V kuchyni okamžitě napadl svou tchyni Marii a po chvíli i jejího manžela Jindřicha. Drahomíra před útočníkem na poslední chvíli vyskočila oknem a pokusila se utéct pro pomoc k sousedům.
Pachatel ji ale velmi rychle dohonil a odtáhl zpět do předsíně. Matku se pokusily obětavě bránit dcery Elena s Libuší a také sedmáctiletá sousedka Anna Cuhrová, která v kritický moment vešla do domu. Všechny tři dívky utržily těžké rány sekerou.
Drahomíře se naštěstí podařilo vymanit ze sevření a utekla se schovat na střechu. Vrah pochopil, že se k ní přes propadající se tašky nedostane. Pokusil se oběsit ve stodole a následně se utopit v nedalekém rybníce. Nakonec došel k lomu Hutberg a skokem z vysoké stěny svůj život nadobro ukončil. Přežila pouze napadená manželka, její matka a tehdy jedenáctiletá dcera Elena.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, denik).