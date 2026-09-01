Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

V oblíbené části Chorvatska znovu hoří. U Zadaru zasahuje Canadair a dva hasicí letouny

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V Zadarské župě se v úterý odpoledne objevil další požár ve volné krajině. Do zásahu se kromě několika hasičských jednotek zapojila také tři protipožární letadla. Situaci na místě výrazně ztěžuje silný vítr.
V oblíbené části Chorvatska znovu hoří. U Zadaru zasahuje Canadair a dva hasicí letouny

V oblíbené části Chorvatska znovu hoří. U Zadaru zasahuje Canadair a dva hasicí letouny

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z Trendy svět
Zájezd do Egypta ji vyšel na 30 tisíc korun. Češka po dovolené skončila na kapačkách
Zájezd do Egypta ji vyšel na 30 tisíc korun. Češka po dovolené skončila na kapačkách
Turistická loď se 42 lidmi se u Skiathosu srazila s plachetnicí. 3 turisté se zranili
Turistická loď se 42 lidmi se u Skiathosu srazila s plachetnicí. 3 turisté se zranili

Oblíbený lodní výlet ze Skiathosu na nedaleký ostrůvek Tsougria se změnil v nepříjemný zážitek. Turistická...

U turistického letoviska vypukly dva požáry. Úřady nevylučují, že je někdo založil úmyslně
U turistického letoviska vypukly dva požáry. Úřady nevylučují, že je někdo založil úmyslně

Dvě ohniska požáru se objevila v pondělí dopoledne v jedné z turisticky nejvyhledávanějších oblastí...

Turistky našli v hotelu na Mallorce v bezvědomí. Na problém v pokoji si hosté stěžovali už předtím
Turistky našli v hotelu na Mallorce v bezvědomí. Na problém v pokoji si hosté stěžovali už předtím

Dovolená dvou německých turistek na Mallorce skončila vážnou otravou oxidem uhelnatým. Nové informace nyní...

Meteorologové upravili výhled na září: Nová předpověď přináší jednu zprávu, která Čechy potěší
Meteorologové upravili výhled na září: Nová předpověď přináší jednu zprávu, která Čechy potěší

Meteorologický podzim sice začal, počasí se ale zatím do typicky podzimního režimu nechystá. Nový...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Další články z kategorie Chorvatsko
Zobrazit více
ZprávyZahraničíEvropaChorvatsko
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.