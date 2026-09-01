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Další ofenzivní hvězda míří do Turecka. Leao se domluvil na spolupráci s Galatasarayem

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Turecká nejvyšší soutěž zažívá velice atraktivní letní přestupové okno. Potvrzuje to i další transfer, který obstaral tamní obr Galatasaray. Istanbulský klub získal z AC Milán portugalského křídelníka Rafaela Leaa, jenž podepsal s aktuálním šampionem Süper Lig čtyřletý kontrakt.
Další ofenzivní hvězda míří do Turecka. Leao se domluvil na spolupráci s Galatasarayem

Další ofenzivní hvězda míří do Turecka. Leao se domluvil na spolupráci s Galatasarayem

Zdroj: Galatasaray SK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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