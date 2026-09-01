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Jihočeští hygienici provedli 136 kontrol dětských táborů, udělili sedm pokut

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Jihočeští hygienici udělali o letošních letních prázdninách 136 kontrol dětských táborů. Provozovatelům udělili sedm pokut za celkem 29.000 korun. Nevydali žádný zákaz a nezaznamenali ani žádnou epidemii nebo neohlášenou akci. Vyplývá to z informací jihočeských hygieniků.
Jihočeští hygienici provedli 136 kontrol dětských táborů, udělili sedm pokut

Jihočeští hygienici provedli 136 kontrol dětských táborů, udělili sedm pokut

Zdroj: Václav Votruba
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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