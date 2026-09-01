Jihočeští hygienici provedli 136 kontrol dětských táborů, udělili sedm pokutPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jihočeští hygienici provedli 136 kontrol dětských táborů, udělili sedm pokut
O osudu distribučního centra Amazonu u Boršova nad Vltavou se rozhodne nejdříve v polovině září....
O prázdninách zemřelo při nehodách na jihočeských silnicích deset lidí. Je to stejně jako před rokem. V...
Parkování u Nemocnice České Budějovice se od 1. září výrazně mění. Pacienti a návštěvníci nově využijí celé...
Do lavic v prvních třídách jihočeských základních škol dnes usedlo 7200 prvňáků. Celkem mateřské, základní...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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