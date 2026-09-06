Poco F9, novinky v Androidu a expanze YouTube Premium: To nej z týdne #36

Máme za sebou další týden plný technologických novinek, představených zařízení i aktualizací. Níže najdete výběr článků a témat, která by vám neměla uniknout.
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Nová akce Vodafonu: Až 35% sleva na mobilní tarify pro držitele ITIC
Asi jste již viděli zkratku ISIC, nebo dokonce máte takový průkaz studenta. Dnes slouží i pro získání výhod, jako jsou slevy na produkty i služby. Ostatně u mobilních operátorů se nabízí i zvýhodněné služby. Vodafone si ale připravil akci pro držitele průkazů ITIC. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Vodafone
Google spouští slevy pro studenty: AI Pro i s YouTube Premium, nebo AI Plus zdarma
Začátek školního roku se nese mnohdy v duchu speciálních akcí u prodejců a poskytovatelů služeb. Google není výjimkou a nyní si nachystal nejen akci, ale i několik zajímavých funkcí pro studenty. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Google
Poco F9 Pro a F9 Ultra přicházejí: Špičkový výkon a cena od 16 999 Kč
Xiaomi má velmi široké portfolio mobilů a značek, takže se sem tam stane, že jedno konkrétní zařízení se objeví na různých trzích pod několika názvy. Někdy ale dojde také na změnu specifikací. Dnešní novinky Poco F9 Pro a Poco F9 Ultra mohou být pro některé povědomé, jelikož obdobné modely se objevily jako mobily řady Redmi K100. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Poco
Dyson CameraJet: Chytrý kartáček s kamerou a AI
V dnešní době si můžete zakoupit kdejaké příslušenství k mobilnímu telefonu. Dokonce na trhu najdete i takové zubní kartáčky, které jde spárovat se smartphonem, abyste si například sledovali některá data a podobně. Je zde ale novinka Dyson CameraJet. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dyson
Google vylepšuje Android: Gemini jako paměť i boj proti kinetóze
Google už dávno nečeká na jednu aktualizaci systému ročně. Dnes už běžně posílá novinky skrze aktualizace svých služeb přes Obchod Play. V posledních letech pravidelně jednou za čtvrtletí vydává Pixel Drop, což jsou novinky hlavně pro zařízení Pixel, ale exkluzivita není věčná. Později se vylepšení dostane i na další mobily, případně jsou některé novinky dostupné hned. Případně dojde na vydání Android Drop, což jsou převážně novinky pro všechny, i tak se prvně dostanou na Pixely. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Google
Huawei uvádí novou generaci hodinek: Watch 6 a Watch 6 Pro
Společnost Huawei se více zaměřila na příslušenství, tedy nositelnou elektroniku, co se týče globálního působení. Mobilních telefonů už není tolik na světovém trhu, ale to se možná ještě změní, jelikož má firma velké plány se svým systémem HarmonyOS. Dnes jsme se dočkali uvedení hodinek Huawei Watch GT 7 a GT 7 Pro na český trh. Aby toho nebylo málo, tak v rámci představování byly uvedeny i hodinky Huawei Watch 6 a Huawei Watch 6 Pro. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Huawei
Nové vysavače v rodině Roborock: Válcový mop a vylepšená výdrž
Roborock přidává do své top modelové řady robotických vysavačů Saros tři novinky a to Roborock Saros 20 Flow Complete, Roborock Saros 20 Neo a Roborock Saros Rover. My jsme již v dubnu otestovali jejich top model Saros 20 a tak se pojďme podívat, co nového tyto dnes představené modely vlastně přinášejí. Řekneme si také naše první dojmy přímo z Berlína, kde byly novinky uvedeny. [Přečíst celý článek ➔]
Roborock Saros Rover; zdroj: Dotekománie
Podcast: Kamera v AirPods?! EU zpřísňuje pravidla pro VPN a Seznam mapuje Rakousko
V dalším novinkovém dílu podcastu Pod Zlatou Lampou se Michal s Přemkem podívali na čtveřici žhavých technologických témat. Proč chce Apple nacpat kameru do AirPods a jak to ovlivní soukromí i výdrž? Evropská unie chystá přísná pravidla a certifikace pro VPN služby, Mapy.cz se pustily do masivního vlastního mapování Rakouska a Fairphone představil vylepšený model 6 Plus s podporou až do roku 2032. [Přečíst celý článek ➔]
Vyzkoušeli jsme TCL P80 Ultra: NXTPAPER poprvé s AMOLED panelem
Značka TCL přivezla do Berlína v rámci veletrhu IFA novou řadu P80 a tak se pojďme na novinky podívat. Celkem byly představeny tři modely P80, P80 Pro a P80 Ultra. Hlavní devízou dvou dražších modelů je nový AMOLED displej s technologií NXTPAPER. My jsme nejdražší model Ultra v předstihu stihli podrobně vyzkoušet. [Přečíst celý článek ➔]
TCL P80 Ultra; zdroj: Dotekománie
Motorola se vrací k WearOS: Moto Watch Ultra sází na technologie Polar
Motorola svého času měla hodinky se systémem od Googlu, ale následně opustila tento segment. V poslední době jsme se dočkali několika modelů chytrých hodinek se značkou Motorola, ale všechny modely měly proprietární systém. Nyní se ale vrací s Moto Watch Ultra, které mají WearOS. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Motorola
Přijďte s námi sledovat Apple Keynote do Peak Design Store v Praze a vyhrajte jednu z cen
Již příští středu 9. září Apple velmi pravděpodobně představí novou generaci telefonů iPhone a chytrých hodinek Apple Watch. My to samozřejmě budeme sledovat, tentokrát však u toho můžete být s námi. Ve spolupráci se značkou Peak Design můžete dorazit přímo do jejich pražského obchodu Peak Design Store a rovnou si i zasoutěžit o kryt a peněženku. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Peak Design
OpenAI představuje svůj nejvýkonnější model GPT-6 Astra. Přichází éra obecné umělé inteligence?
OpenAI představuje GPT-6 Astra, svůj nový nejpokročilejší model, který označuje za generační skok. Astra výrazně posouvá především práci s počítačem a aplikacemi, v programování, vědeckých úlohách a vícekrokových pracovních postupech. Astra se prozatím dostává pouze k omezenému okruhu důvěryhodných organizací. Během následujících dnů by měla být k dispozici také pro uživatele tarifů ChatGPT Plus, Pro, Business a Enterprise, a rovněž by měla být dostupná skrze API. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
YouTube Premium Lite přichází do Česka: Sledování bez reklam za 149 Kč
Museli jsme si chvíli počkat, ale nová verze YouTube Premium Lite je již k dispozici v Česku. Jak nás informoval čtenář Jan Koníček (děkujeme), novinka se již nabízí. Česká cena je nastavena na 149 Kč měsíčně, což je lákavé, zejména po nedávném navýšení standardní verze na 239 Kč. Nový typ členství má i svou speciální adresu youtube.com/premiumlite. [Přečíst celý článek ➔]
Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
AWOL: Cestovatelský průvodce od PPPeter zaměřený na gastronomii
V poslední době jste si u nás mohli přečíst několik tipů na české aplikace. Tentokrát zde máme trochu výjimku, jelikož se jedná více méně o slovenskou aplikaci, jelikož spoluzakladatelem je Peter Popluhár, známý jako PPPeter na Youtube. Zaměřuje se na cestovatelská videa, ať jde o objevování nebo nejrůznější show. Jeho asi nejznámější série je The Worst Reviewed Show. Aplikace se jmenuje AWOL. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Awol
Viděli jsme nový ohebný Xiaomi 18 Fold
Na právě probíhajícím veletrhu IFA v Berlíně ukázalo Xiaomi jejich nový ohebný telefon. Ten se bude jmenovat Xiaomi 18 Fold a zatím víme jen pár drobností. Novinka byla bohužel vystavena ve vitríně, přesto si pojďme ukázat pár našich vlastních fotek. [Přečíst celý článek ➔]
Xiaomi 18 Fold; zdroj: Dotekománie
EU zpřísňuje pravidla pro ChatGPT, Reddit a Roblox. Nově musí splňovat nejpřísnější kritéria DSA
ChatGPT, Reddit a Roblox se nově řadí mezi služby, které musí v rámci Evropské unie dodržovat nejpřísnější nařízení, která nařizuje zákon Digital Services Act, zkráceně DSA. Důvodem je to, že všechny tři služby překročily hranici 45 milionů průměrných měsíčních uživatelů v EU. Služba ChatGPT získala označení „Very Large Online Search Engine“ tedy velmi velký internetový vyhledávač. Reddit a Roblox pak Evropská komise označila jako „Very Large Online Platforms“, což v překladu znamená velmi velké online platformy. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie
Předchozí týden: Nové čipy od Applu, propad trhu smartphonů a AI novinky od Googlu: To nej z týdne #35