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Nová akce Vodafonu: Až 35% sleva na mobilní tarify pro držitele ITIC

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Asi jste již viděli zkratku ISIC, nebo dokonce máte takový průkaz studenta. Dnes slouží i pro získání výhod, jako jsou slevy na produkty i služby....
Nová akce Vodafonu: Až 35% sleva na mobilní tarify pro držitele ITIC

Nová akce Vodafonu: Až 35% sleva na mobilní tarify pro držitele ITIC

Zdroj: Vodafone
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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