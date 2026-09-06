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Android 17 se začíná formovat. Dostal tři nové funkce, které vám dají kontrolu nad tím, co jste dosud nemohli ovlivnit

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Stabilní Android 17 běží na Pixelech od června. Koncem srpna ale Google v čerstvé betě ukázal tři funkce, které sahají tam, kam uživatel dosud nedosáhl.
Telefon, Android, menu, aplikace

Telefon, Android, menu, aplikace

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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