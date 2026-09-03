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Podcast: Kamera v AirPods?! EU zpřísňuje pravidla pro VPN a Seznam mapuje Rakousko

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V dalším novinkovém dílu podcastu Pod Zlatou Lampou se Michal s Přemkem podívali na čtveřici žhavých technologických témat. Proč chce Apple nacpat kameru do AirPods...
Podcast: Kamera v AirPods?! EU zpřísňuje pravidla pro VPN a Seznam mapuje Rakousko

Podcast: Kamera v AirPods?! EU zpřísňuje pravidla pro VPN a Seznam mapuje Rakousko

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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