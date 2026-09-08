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Michaela Tomešová má slabost pro generaci Z: Cítí se jako jedna z nich

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Michaela Tomešová (35) má k mladé generaci překvapivě blízko. Přestože sama patří mezi mileniály, s generací Z si skvěle rozumí a oceňuje její odvahu i pokoru. Pro Aplausin.cz přiznala, že se mezi mladými často cítí jako jedna z nich. Ti ji ale čas od času rychle vyvedou z omylu. S mladými kolegy se také potkává na jevišti v muzikálu Biograf láska.
Herečka Michaela Tomešová.

Herečka Michaela Tomešová.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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